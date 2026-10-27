Un Netanyahu desesperado pide ampliar el horario de votación y cuestiona el proceso electoral ante una participación histórica

La otra cara Gadi Eisenkot, líder de Yashar y principal rival de Netanyahu, le acusa de recurrir a "trucos y tácticas para sembrar el miedo" con el fin de movilizar a los votantes.

En las elecciones israelíes, Benjamín Netanyahu, primer ministro y líder del partido Likud, muestra nerviosismo ante una participación histórica que supera el 55% a las 16:00 horas, la más alta desde 1973. Ha inundado sus redes sociales con mensajes alarmistas, acusando sin pruebas a la izquierda de "asaltar" centros de votación y al partido palestino Ra'am de intentar comprar votos. Además, ha solicitado ampliar el horario de votación, lo que ha sido rechazado por la oposición, que acusa a Netanyahu de querer cuestionar la integridad electoral. Gadi Eisenkot, líder de Yashar, critica sus tácticas de miedo para movilizar votantes.

Benjamín Netanyahu parece estar nervioso tras comprobar que se está produciendo una participación histórica en las elecciones israelíes que se celebran este martes y está inundando sus redes sociales de mensajes en los que cuestiona el proceso electoral y en los que pide a sus seguidores que se movilicen.

Con una participación que a las 18:00 horas superaba el 66%, el dato más alto de su historia, el primer ministro ha intentado infundar miedo a sus votantes y ha acusado (sin pruebas) a los "bastiones de la izquierda" de "asaltar" centros electorales.

"Los activistas de izquierda están asaltando los centros de votación y los activistas de derecha están indiferentes. Es hora de despertar", ha esgrimido el líder de Likud en X, donde incluso ha animado a "bloquear".

El primer ministro ha ido aún más lejos y ha acusado al partido palestino Ra'am, liderado por Mansur Abás, de intentar comprar votos, publicando capturas de noticias que supuestamente respaldan la denuncia. "Están intentando robarnos las elecciones", ha afirmado. En esta línea, también ha señalado a partidarios de los Hermanos Musulmanes de "asaltar los colegios electorales".

Sus publicaciones contra partidos árabes se han repetido en las últimas horas, asegurando que "los porcentajes de participación son más altos de lo habitual en el sector árabe, en comparación con la baja participación de los votantes de derecha".

"El futuro de nuestro Estado judío está en juego. ¡Salgan a votar ahora mismo! Debemos despertar: no puede quedarse en casa", ha insistido, añadiendo que "estamos en guerra por el hogar".

Pide ampliar el horario de votación

El alarmismo en las filas del Likud podría tener algo que ver en la petición que ha realizado a la Comisión Central Electoral para ampliar el horario legal de votación, que en la mayoría de los centros electorales termina a las 22:00 horas. El partido ha confirmado esta solicitud, aunque no ha explicado el motivo de la misma.

Yashar, principal partido de la oposición, ha rechazado la solicitud del Likud argumentando que "no ha ocurrido ningún incidente inusual que justifique aprobar dicha petición". Según recoge 'The Times of Israel', la formación considera que la iniciativa busca "sentar las bases para cuestionar la integridad de las elecciones, en consonancia con las mentiras que Netanyahu ha estado difundiendo".

Dean Livne, director general interino de la Comisión Central Electoral, ha declarado a 'The Times of Israel' que los centros de votación permanecerán abiertos más allá de las 22:00 horas solo si hay personas esperando en fila para votar. No obstante, la Comisión ha acordado una reunión a las 19:15 hora local para analizar esta petición y emitir una decisión formal.

Por su parte, el líder de Yashar, Gadi Eisenkot, le ha acusado de recurrir a "trucos, mentiras y tácticas para sembrar el miedo" con el fin de movilizar a los votantes. "Esto pone en peligro el cambio. Todos debemos mantenernos alerta hasta las 22:00 horas (20:00 GMT); pero, sobre todo, debemos salir y convencer a nuestros amigos y familiares para que voten", ha señalado, en declaraciones recogidas por 'Al Jazeera'.

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