Mbappé pide perdón a China por su comentario sobre un meme de Mao Zedong: "Fue desafortunado. No era en absoluto mi intención"

El futbolista del Real Madrid ha emitido un comunicado en el que pide "disculpas" al pueblo chino por un "comentario desacertado" en el que hacía referencia a un 'meme' con Mao Zedong.

Kylian Mbappé ha perdido perdón a China después de la polémica surgida a raíz de una entrevista en la que le preguntaban por su 'meme' favorito.

"Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", replicó haciendo referencia a una imagen que pone su rostro en la cara de Mao Zedong.

Las disculpas han llegado a través de un breve comunicado: "Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen en la que aparecía yo mismo. Mi comentario fue desacertado y hoy comprendo que ha herido a muchas personas en China y a miembros de la comunidad china de todo el mundo".

"Pido disculpas a todas las personas a las que hayan podido ofender mis palabras. No era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente", añade el texto.

El comunicado llega después de que la televisión estatal china suspendiera las retransmisiones del Real Madrid en LaLiga y que cancelara la imagen de Kylian.

Por otro, el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground han informado este martes de la decisión de retirar la imagen del galo de sus productos.

Las empresas muestran su "firme oposición" y "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

Cabe recordar que en China las sátiras sobre líderes del Partido Comunista Chino son delito de "difamación de héroes y mártires".

LaLiga, a través de su presidente, Javier Tebas, también ha pedido "sinceras disculpas al pueblo chino" por "una actuación individual" que no puede "empañar la relación" entre ambas partes.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026