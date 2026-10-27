Blocus prepara más saqueos en Bilbao, Valencia, Algeciras y Marbella y desconvoca la 'operación Halloween' en Madrid por la presión policial

¿Por qué es importante? El 31 de octubre no es la única fecha que se ha estado difundiendo a través de TikTok, Telegram o WhatsApp. Otras cuentas hablan de movilizaciones para los días 26, 27 o 29, según explica 'Newtral.es'.

Los recientes disturbios en Barcelona y Bilbao podrían extenderse a otras ciudades españolas, según informa 'Newtral.es'. Se han detectado convocatorias en Madrid, Barcelona, Bilbao, Algeciras y San Pedro de Alcántara. Aunque la gran movilización prevista para el 31 de octubre fue cancelada, continúan circulando fechas como el 26, 27 y 29. Alrededor de 70 cuentas de TikTok han promovido estas convocatorias, algunas invitando a unirse a grupos de WhatsApp. Muchas de estas cuentas, inspiradas en el movimiento francés Blocus, han sido creadas este año, con algunas cambiando su nombre en octubre para reflejar la temática de las protestas.

Los disturbios que se han vivido en los últimos días en Barcelona y Bilbao podrían replicarse en otros puntos de España. Según desvela 'Newtral.es', se están moviendo varias convocatorias en distintos puntos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Algeciras (Cádiz) o San Pedro de Alcántara (Málaga).

Una de las más grandes era la que estaba prevista para el 31 de octubre, una convocatoria que finalmente ha sido cancelada. Según 'Newtral.es', hay alrededor de 70 cuentas de TikTok que promocionaban o amplificaban la convocatoria para el 31 de octubre.

En convocatorias como la de Madrid no hay una hora unificada. En el caso de Barcelona, hay llamamientos tanto para acudir a la Plaza de Cataluña como al Paseo de Gracia a las 17:00 y a las 20:00 horas, respectivamente. El 31 de octubre no es la única fecha que se está difundiendo, ya que otras cuentas hablan de movilizaciones para los días 26, 27 o 29.

Algunos perfiles de TikTok invitan a los interesados a unirse a grupos de WhatsApp para continuar la conversación y recibir más instrucciones, algo que ya ocurrió en la primera convocatoria. Las cuentas que difunden estas movilizaciones usan una estética similar a la del movimiento francés Blocus, con imágenes de barricadas, fuego o huelgas.

Según el análisis realizado por 'Newtral.es', cerca de la mitad de las cuentas de TikTok han sido creadas este año, 10 de ellas en octubre. El resto tienen una antigüedad que abarca desde 2018 hasta 2025. Además, hay al menos 29 cuentas que se han 'reciclado', cambiando su nombre de usuario en octubre durante la semana de las movilizaciones y lo han sustituido por eslóganes relacionados con el movimiento Blocus o con la convocatoria misma.

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