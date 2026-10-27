El alcalde de Bilbao condena los disturbios "con rotundidad": "No son antifascistas, son auténticos fascistas"

¿Qué ha dicho? "Quiero condenar con rotundidad los actos delictivos realizados por ese grupo de auténticos embajadores del fascismo y del terror. No son antifascistas, son auténticos fascistas", ha dicho el regidor de la capital vizcaína.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha condenado enérgicamente los disturbios ocurridos tras una concentración estudiantil en contra de un acto de Vito Quiles que no se llevó a cabo. Aburto ha calificado a los responsables de los disturbios como "auténticos fascistas", afirmando que son "embajadores del fascismo y del terror". El lehendakari Imanol Pradales también ha condenado los hechos, expresando que "no les necesitamos ni les queremos en este país" y calificándolos de "inaceptables". Pese a la ausencia de Quiles, jóvenes encapuchados salieron a causar disturbios en las calles, resultando en una veintena de detenidos.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha condenado "con rotundidad" los disturbios ocurridos este lunes en Bilbao tras una concentración estudiantil en contra de un acto de Vito Quiles que no se llegó a celebrar, y ha afirmado que los protagonistas de estos actos violentos "no son antifascistas, son auténticos fascistas".

"Quiero condenar con rotundidad los actos delictivos realizados por ese grupo de auténticos embajadores del fascismo y del terror. No son antifascistas, son auténticos fascistas", ha dicho el regidor de la capital vizcaína.

Ya hay una veintena de detenidos por estos hechos, que también ha condenado el lehendakari Imanol Pradales. "No les necesitamos ni les queremos en este país. Es inaceptable", ha dicho.

Varios miles de personas habían sido convocadas por colectivos 'antifascistas' para concentrarse en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto, en protesta por un acto convocado por el agitador Vito Quiles, que finalmente no se presentó. Pese a esto, jóvenes encapuchados decidieron salir a incendiar las calles.

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