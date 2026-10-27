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Detenido en Zaragoza el 'instagramer' Paracetamol, conocido por sus canciones de contenido racista y LGTBIfobo

El contexto El creador de conocido se hizo viral por letras como "un panchito nunca llega tarde". Podría enfrentar hasta cuatro años de condena por un delito de incitación al odio.

El 'instagramer' Paracetamol, detenido en Zaragoza. El 'instagramer' Paracetamol, detenido en Zaragoza.YouTube
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La Policía Nacional detuvo en Zaragoza al 'instagramer' conocido como Paracetamol, cuyo contenido consistía en canciones con letras racistas y LGTBIfobas. El hombre, de 46 años de edad y residente en el barrio de Torrero, está siendo investigado por un posible delito de incitación al odio y podría enfrentarse a hasta cuatro años de prisión.

El creador de contenido que fue detenido el 2 de julio, según informa 'Heraldo de Aragón', se volvió viral con una canción sobre los repartidores, cuya letra decía: "Un panchito nunca llega tarde, llega cuando se lo propone". También figuran en sus vídeos otras letras racistas como "morito, morito, morito, saltavallas" o referencias a la dictadura, por ejemplo, "aquella maravillosa época cuando vivía Franco, ¿verdad? Que no había moros, ni chinos, ni extraterrestres en España".

Si bien el racismo era en el eje central de su contenido, entre sus canciones también figuran letras contra las personas homosexuales, trans, pobres o con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables. Además, varios de sus perfiles en redes sociales, donde acumula casi 100.000 seguidores, han sido cerrados por el contenido que difundía.

La investigación comenzó en junio

Las pesquisas policiales comenzaron en junio, después de que varios de sus vídeos se difundieran masivamente en redes sociales. Según publica 'Heraldo de Aragón', el atestado de la Brigada de Información de Madrid recoge que el creador fue ganando popularidad progresivamente, hasta conseguir que miles de usuarios reprodujeran sus canciones.

Tras varios meses de investigación, los agentes consiguieron identificar al responsable de las publicaciones y localizar su domicilio en Zaragoza. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron el 2 de julio, pero la jueza decretó libertad provisional después de que se acogiera a su derecho a no declarar.

Tras haber sido detenido de nuevo, el creador de contenido está citado para comparecer en los Juzgados de Zaragoza en enero. De no acudir, podría dictarse una orden de busca y captura.

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