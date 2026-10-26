La consellera Parlon afirma que no se esperaba "el nivel de pillaje" de los disturbios en Barcelona y que "no quedarán impunes": "Es una nueva forma de violencia"

Núria Parlon, consellera de Interior en la Generalitat, destaca que los Mossos monitorizaron las convocatorias y se realizaron 300 identificaciones en el transporte público.

El Govern catalán ha resaltado la gravedad de los altercados en Barcelona protagonizados por menores, subrayando el "nivel de pillaje" y la ruptura de la paz, y ha enfatizado que "esto no se puede volver a repetir". La consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que los actos de vandalismo y enfrentamientos con la Policía no quedarán impunes, y que ya se están llevando a cabo investigaciones. La mayoría de los implicados son menores de 17 años, sin vinculación a grupos organizados. Se ha identificado a varios jóvenes y requisado materiales peligrosos, destacando la necesidad de un dispositivo más enfocado en su movilidad para futuras movilizaciones.

El Govern catalán ha destacado este lunes que lo "novedoso" de los altercados producidos el sábado en Barcelona, y cuyos autores son en su mayoría menores de edad, es el "nivel de pillaje y de intentar romper la tranquilidad y la paz". Ha insistido en que es "una nueva forma de violencia juvenil que hasta ahora no se había dado nunca" asegurando que "esto no se puede volver a repetir".

Así se ha pronunciado la consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, que ha defendido en Más Vale Tarde que "los desórdenes públicos, los actos de pillaje, el enfrentamiento contra la Policía no van a quedar impunes". En este sentido, ha explicado que la División de Investigación Criminal ya está realizando las "investigaciones pertinentes" y ahora queda "dejarlos trabajar y tampoco dar demasiadas pistas".

En lo que respecta al perfil de los autores de los disturbios, Parlon ha confirmado que "la mayoría son muy jóvenes, menores de 17 años, y hombres", aunque no lo ha atribuido a ningún grupo o ideología concreta, indicando que todavía "hemos de saber lo que hay detrás".

"Lo que al principio podía ser una concentración para pedir mejoras en la educación o de los servicios públicos, se convirtió simplemente en una cantidad de vándalos que se dedicaban a hacer actos de pillaje sin ninguna organización detrás, ni asociación juvenil ni estudiantil que estuviera detrás", ha declarado.

Sin embargo, ha subrayado que "lo que sí es importante es dejar claro un mensaje: que esto no se puede volver a repetir" y ha abogado porque todos los organismos "remen en la misma dirección" para que "estos jóvenes y especialmente también sus familias, reciban un mensaje de que esto no es tolerable ni se puede tolerar".

"No podemos tener grupúsculos de jóvenes de diez, doce que se van moviendo por Barcelona jugando a la rata y al ratón con la Policía y vandalizando comercios y generando caos entre la ciudadanía. Esto no se puede permitir y, obviamente, les tiene que caer todo el peso de la ley", ha defendido.

Actuación de los Mossos

Parlon ha confirmado que "se sabía que se iba a producir" y que los Mossos d'Esquadra estaban monitorizando las redes sociales ante las convocatorias que intentan replicar los disturbios de Francia, subrayando en que "se hicieron 300 identificaciones en los transportes públicos de estos jóvenes y a algunos se les requisaron materiales del tipo pasamontañas, piedras y otros objetos".

"Se sabía que estos jóvenes venían a Barcelona a priori a hacer una manifestación. Por lo tanto, el dispositivo estaba pensado para hacer frente a una manifestación con 500 efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana", ha expuesto.

La consellera ha advertido que, de cara a las próximas movilizaciones de este tipo, se llevará a cabo "un dispositivo que estará más fundamentado en todo lo que tiene que ver con la movilidad de estos posibles grupos".

No obstante, ha incidido en que lo sucedido fue "diferente a lo que se esperaba". "Esto no era una manifestación, sino que eran grupos de cinco o diez jóvenes rompiendo escaparates y haciendo sabotaje a la línea policial, atacando la línea policial y reventando comercios o escaparates y robando literalmente", ha relatado.

En este sentido, ha destacado que el domingo se lograron un total de 130 identificaciones de menores en Granollers y un total de 15 en Mataró, "que también estaban planteando alguna acción de pillaje".

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