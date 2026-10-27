Flávio Bolsonaro se fuga a EEUU sin entregar su pasaporte tras su derrota electoral en Brasil

Los detalles El Supremo concedió el lunes a Bolsonaro 24 horas para entregar los pasaportes ante su supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, ha viajado a Estados Unidos mientras enfrenta varias investigaciones tras perder las elecciones frente a Lula da Silva. Un magistrado del Supremo Tribunal Federal le otorgó 24 horas para entregar sus pasaportes debido a su presunta implicación en una trama de blanqueo de dinero mediante apuestas digitales. Pese a la orden judicial, Bolsonaro no entregó sus pasaportes, que han sido cancelados por la Policía Federal de Brasil, la cual ha reforzado los controles fronterizos. Además, la Fiscalía ha iniciado una investigación por posible financiación ilegal de su campaña.

El ultraderechista Flávio Bolsonaro viaja en avión rumbo a Estados Unidos, según ha informado a Reuters un funcionario estadounidense. Así lo han comunicado después de que no entregara el pasaporte mientras las investigaciones se le acumulan tras perder las elecciones de Brasil frente a Lula da Silva.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedió este lunes a Bolsonaro 24 horas para entregar los pasaportes ante su supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero a través de apuestas digitales.

"En plena calle me notificaron que debía entregar mi pasaporte y me prohibieron salir del país", comunicó él mismo el pasado lunes. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha incumplido la orden judicial tras agotársele el tiempo para entregar su pasaporte.

También un diputado de su Partido Liberal, Mauricio Marcon, ha asegurado que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en EEUU" en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha indicado. Bolsonaro habría viajado "a través de Venezuela o de Argentina" a EEUU, según el diputado.

Según informó 'O Globo', la Policía Federa de Brasil ha reforzado los controles fronterizos dentro del país. Y, al no cumplir el plazo, la Policía Federal le ha cancelado sus dos pasaportes, tanto el ordinario como el diplomático.

La tarde de este mismo martes la Fiscalía ha abierto una investigación por posible financiación ilegal de su campaña, lo que se suma a la supuesta trama de blanqueo de dinero con apuestas en línea y al presunto desvío de fondos ilícitos para una película sobre su padre.

En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.

Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

Flávio negó el lunes haber dicho que pretendía dejar el país, después de que su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado y autoexiliado en EEUU tras declararse víctima de una persecución judicial, se lo recomendara si finalmente perdía en las urnas.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 48% de los votos, frente al 52% que obtuvo Lula, que protagonizó una remontada inédita en la historia democrática del país tras perder la primera ronda del 4 de octubre.

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