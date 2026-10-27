Todos los ganadores de la noche del Balón de Oro 2026, de Alexia Putellas a Unai Simón

La gran gala de los premios del fútbol cierra varias semanas de conjeturas y especulaciones, con Harry Kane imponiéndose ante figuras como Kylian Mbappé o Lamine Yamal. Pero el inglés no fue el único en levantar su premio.

La especulación llegó a su fin la noche del 26 de octubre, cuando se celebró la entrega de los Balones de Oro de 2026. En la disputa masculina, los nombres de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri o Leo Messi han estado en el debate durante semanas, pero finalmente el premio lo levantó el delantero inglés Harry Kane. Sus 36 goles con el Bayern en la Bundesliga durante la pasada temporada ya le valieron su segunda Bota de Oro europea, a lo que se han sumado todos los tantos que ha conseguido en todas las competiciones, tanto con el equipo alemán como con la selección de Inglaterra, suficientes como para levantar el premio que muchos esperaban recibir. En la categoría de fútbol femenino, la centrocampista catalana Alexia Putellas ha levantado el que ha sido su tercer Balón de Oro, después de abandonar el que ha sido su club durante la mayor parte de su carrera entre honores.

Yamal, que también sonaba en las quinielas para recibir el premio, no se ha ido de vacío y ha repetido levantando el Trofeo Kopa masculino, por tercera vez. Y también este premio a jóvenes talentos se lo ha llevado en esta ocasión la madrileña Vicky López por segunda vez consecutiva. Unai Simón, por su parte, ha sido galardonado como mejor portero del año, igual que Cata Coll en la categoría femenina. La victoria de la Selección Española en el Mundial le ha valido a Luis de la Fuente para convertirse en el mejor entrenador del año en una ceremonia en la que el también español Pere Romeu Sunyer, entrenador del FC Barcelona, ha sido premiado.

Lo cierto es que aunque el PSG ha sido elegido como club masculino de la temporada y también en categoría masculina el inglés Kane ha ido por delante, España ha sido la clara ganadora de la noche del fútbol, con ocho de los 13 premios de la ceremonia del Balón de Oro viajando a nuestro país —siete de manera individual y uno, como club—, gracias a los éxitos del Barça y la Roja, principalmente. Esta es la lista completa de los premiados.

Premios Balón de Oro 2026

Balón de Oro 2026 masculino → Harry Kane

Harry Kane Balón de Oro 2026 femenino → Alexia Putellas

→ Alexia Putellas Trofeo Kopa 2026 masculino → Lamine Yamal

→ Lamine Yamal Trofeo Kopa 2026 femenino → Vicky López

→ Vicky López Trofeo Yashin 2026 masculino → Unai Simón

→ Unai Simón Trofeo Yashin 2026 femenino → Cata Coll

Cata Coll Trofeo Cruyff 2026 masculino → Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Trofeo Cruyff 2026 femenino → Pere Romeu

Pere Romeu Trofeo Gerd Müller 2026 masculino → Harry Kane

Harry Kane Trofeo Gerd Müller 2026 femenino → Charlyn Corral

Charlyn Corral Premio Sócrates 2026 → Bukayo Saka

Bukayo Saka Club masculino de la temporada → PSG

PSG Club femenino de la temporada → FC Barcelona

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