La historia tras el cierre de la librería Pérgamo: cuatro años sin subirles el alquiler y una disputa por la marca

Los detalles La dueña del local ha asegurado en una entrevista en 'El País' que, en cuatro años de andadura, no les ha subido ni una sola vez el alquiler y que la decisión de cambiar el local es únicamente de los actuales gestores.

El cierre de la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid, ha sido un tema de controversia. La dueña del local, Ana Serrano, ha afirmado que en cuatro años no se ha incrementado el alquiler, desmintiendo la especulación inmobiliaria como causa del cierre. La librería, gestionada por Pablo Cerezo y otros desde 2024, había sido rescatada por el inversor Juan José Janeiro. Sin embargo, en 2025, tras un impago y desacuerdos sobre el alquiler, Janeiro y Serrano decidieron no continuar respaldando a los actuales gestores. A pesar de la situación, Serrano desea que Pérgamo siga operando en su ubicación histórica.

El cierre de la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid, no era exactamente como lo contaron. La dueña del local ha asegurado en una entrevista en 'El País' que, en cuatro años de andadura, no les ha subido ni una sola vez el alquiler y que la decisión de cambiar el local es únicamente de los actuales gestores.

Hace dos semanas, la noticia de que la librería echaba el cierre tras más de ocho décadas en funcionamiento por no poder renovar el alquiler saltó a los medios. Sin embargo, el cierre de la librería del barrio de Salamanca poco tiene que ver con la especulación inmobiliaria, como en un principio contaron los libreros.

La dueña del local y de la librería, Ana Serrano, heredó el negocio de su familia, que regentó con su hermana. Pero en 2022 decidieron liquidar y jubilarse. Querían que alguien continuara con el negocio que sus padres abrieron en 1946, pero no lo encontraron. Hasta que el inversor extranjero Juan José Janeiro quiso rescatarla hace cuatro años.

Las hermanas aceptaron, pero con la condición de que la titularidad del local y de la librería seguiría siendo de ellas. Janeiro contactó con el escritor Jorge F. Hernández, exagregado cultural de la Embajada de México en España, quien incorporó a la ecuación a Pablo Cerezo, el librero que se ha hecho cargo del funcionamiento diario los últimos cuatro años.

"El mismo Cerezo reconoce ahora que en estos años nunca le han subido el alquiler del local. También admite que se subió a la ola del caso Maricarmen para hacer ruido con la situación que vive el sector, aunque no era su caso", se señala en el reportaje del mismo medio.

Según el acuerdo, el coste del alquiler ha sido de 2.600 euros mensuales (un 40% por debajo del precio de mercado) y no se ha subido ni siquiera conforme al IPC desde entonces. En 2024, el mexicano Hernández dejó el proyecto y Cerezo y Treviño entraron —cada uno de ellos con un 30%— como copropietarios en la empresa Xeito Libreros, que gestiona la librería.

Como recoge 'El País', la empresa Xeito Libreros registró la marca Pérgamo en la Oficina Española de Patentes y Marcas: el nombre, la característica caligrafía inclinada de la fachada original, la línea que lo subraya y el color morado. La OEPM concedió el registro en junio de 2025 a nombre de Xeito Libreros SL.

Todo esto ante el desconocimiento de Serrano, que ha asegurado al citado medio haber sido víctima de un "juego de trileros", especialmente tras ver a Cerezo como portavoz de la comisión de alquileres de la Asociación de Librerías de Madrid cuando no han sido víctima de especulación inmobiliaria.

En agosto de 2025 se produjo un impago por parte de los libreros a Serrano, quienes alegaron que era algo puntual. Sin embargo, añaden que "el librero intentó comprar el local o conseguir una rebaja en el alquiler, pero Serrano rechazó ambas propuestas". Tras esto, hubo una reunión entre Serrano y Janeiro en la que finalmente uno aseguró no querer seguir dando el respaldo económico y, la otra, continuar con los actuales gestores.

El contrato de alquiler está firmado con el inversor y no con Xeito Libreros. Además, en él se señala que está prohibido el subarrendamiento a terceros. Tras comunicarles a los gestores que la librería no continuaría con ellos al frente, Cerezo se convirtió en uno de los rostros visibles de la especulación inmobiliaria del sector del libro en Sol tras el desahucio de Maricarmen, aunque admite al citado medio que nunca quiso apuntar a sus caseras.

Serrano ha dejado claro, por su parte, que no quiere cerrar permanentemente Pérgamo y que tiene varias ofertas sobre la mesa: una librería, una tienda de sombreros, una de telas y otra de música. Su deseo es que Pérgamo continúe en el sitio donde ha estado desde 1946.

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