De curiosidades locales a rituales universales: así se celebra San Valentín💖 en el mundo

El día de San Valentín suele asociarse a flores, cenas románticas y tarjetas con corazones, pero esa imagen responde sobre todo a una versión occidentalizada de la fecha. En realidad, el 14 de febrero se vive de maneras muy distintas según la cultura, la historia y las costumbres sociales de cada país. Mientras en algunos lugares se centra exclusivamente en la pareja, en otros incluye a amistades, compañeros de trabajo o incluso celebraciones colectivas.

Estas variaciones muestran cómo una misma conmemoración puede adaptarse a tradiciones locales sin perder su esencia: expresar afecto. Repasamos algunas de las celebraciones más curiosas del 14 de febrero alrededor del mundo.

Así se celebra el día de San Valentín en el mundo

Desde chocolates con normas estrictas hasta cartas anónimas o cerdos de la suerte, San Valentín es un mosaico de rituales que dice mucho sobre cada sociedad. Aquí algunos de los ejemplos más curiosos.

Japón: chocolates con reglas propias

En Japón, el protagonismo del 14 de febrero recae tradicionalmente en las mujeres, que regalan chocolate a hombres de su entorno. No todos los obsequios significan lo mismo: existe elgiri choco, dirigido a compañeros por cortesía social, y el honmei choco, reservado para la persona amada.

Un mes después llega el White Day, cuando quienes recibieron chocolates deben corresponder con dulces u otros regalos. Esta doble fecha convierte la celebración en un intercambio cuidadosamente codificado, donde la intención es tan importante como el detalle.

Dinamarca: cartas anónimas y versos juguetones

En Dinamarca, una de las tradiciones más singulares son los gaekkebrev, poemas humorísticos enviados de forma anónima y acompañados de delicados recortes de papel. El remitente firma con puntos en lugar de su nombre, y la persona que recibe la carta debe adivinar quién la envió.

Si acierta, gana un huevo de Pascua semanas después; si no, deberá regalarlo ella. Esta costumbre añade un tono lúdico y artesanal a la fecha, alejándola del intercambio directo de regalos.

Estados Unidos y Francia: romanticismo clásico

En Estados Unidos, la festividad es amplia y muy comercial: parejas intercambian regalos, pero también se envían tarjetas entre amigos, familiares y compañeros de colegio. Restaurantes llenos y campañas publicitarias forman parte del paisaje habitual.

En Francia, país vinculado históricamente al amor romántico, la fecha se vive en clave más íntima. Cenas elegantes, flores y joyas consolidan una imagen sofisticada del 14 de febrero, centrada sobre todo en la pareja.

México: amor romántico… y amistad

En México (y otros países latinoamericanos), el 14 de febrero se conoce como el "Día del Amor y la Amistad", lo que amplía su significado más allá de la pareja. Es habitual que amigos, compañeros de trabajo y familiares intercambien globos, tarjetas o pequeños regalos, además de las tradicionales flores o chocolates.

En ciudades como Ciudad de México, las calles se llenan de vendedores ambulantes con ramos, peluches y globos en forma de corazón, mientras que restaurantes y parques se convierten en escenarios habituales para celebraciones colectivas.

Alemania: cerdos como símbolo de suerte

En Alemania, además de corazones y rosas, aparece un símbolo curioso: el cerdo. En la cultura alemana, este animal está asociado tradicionalmente a la buena fortuna, y por eso no es raro encontrar chocolates, peluches o figuritas con forma de cerdito acompañando mensajes románticos.

También son comunes las galletas de jengibre decoradas con glaseado y frases afectuosas, una tradición que recuerda a los dulces festivos de otras celebraciones centroeuropeas y que da a la fecha un aire menos solemne y más lúdico.

Sudáfrica: nombres en la manga

En Sudáfrica, algunas mujeres mantienen una costumbre inspirada en festivales romanos antiguos: prender en la manga el nombre de la persona que les gusta. De este modo, amigos y conocidos pueden descubrir públicamente quién es el objeto de su afecto.

Aunque no todo el mundo sigue esta tradición, el día suele celebrarse con fiestas, conciertos y eventos sociales, especialmente en grandes ciudades como Johannesburgo.

Italia: Verona y las cartas a Julieta

En Italia, la ciudad de Verona, asociada a la historia de Romeo y Julieta se convierte cada febrero en un punto de peregrinación romántica. Parejas de todo el mundo dejan cartas en la llamada Casa de Julieta, buscando bendiciones sentimentales o simplemente participar en la tradición.

Durante estas fechas se organizan eventos culturales, decoraciones especiales y festivales urbanos dedicados al amor, reforzando la identidad de la ciudad como capital simbólica del romance.

