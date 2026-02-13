Nuevo golpe a los petaqueros en Huelva: la Guardia Civil detiene a 44 personas e incauta 16.000 litros de combustible destinados a narcolanchas

Los detalles Se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

Nuevo golpe al narcotráfico. La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública y contrabando. Además, se les han incautado 16.000 litros de combustible que estaban destinados al apoyo logístico de narcolanchas en la zona de la ría Carreras de Isla Cristina (Huelva), donde se ha producido un importante aumento del tráfico de este tipo de embarcaciones que introducen hachís y marihuana por la costa sur peninsular a altísima velocidad. La detección de este fenómeno dio inicio a la operación 'Ánfora'.

La organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar el combustible, lo que era un riesgo para las personas que vivían en estas viviendas. Repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las guarderías, donde una vez almacenadas, quedaban a la espera de ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Los delincuentes huían a gran velocidad al ver a los agentes y llegaban a embestir vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas, con riesgo de explosión.

La operación ha culminado con 17 registros en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla, y Ceuta. Se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

Asimismo, se han bloqueado 35 cuentas bancarias, criptomonedas, e intervenidos 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todas ellas relacionadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas.

Han participado centenares de guardias civiles, entre los que se encuentran el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, Área de Investigación de Isla Cristina y el Equipo Roca, contando en los registros con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC), Servicio Cinológico, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Técnicos de desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Además, en la explotación de la operación ha intervenido el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que emitirá un informe por los posibles delitos medioambientales que han sido detectados en las distintas guarderías. Los detenidos y las diligencias instruidas están a disposición judicial del Juzgado número 3 de Ayamonte.

