Estados Unidos no paga lo que debe y hace efectiva su salida de la Organización Mundial de la Salud

¿Por qué es importante? Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día del segundo mandato para salirse. Culpa a la OMS de hacer una mala gestión durante la pandemia de la Covid-19 y de no "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" en otras crisis sanitarias.

El Departamento de Salud de Estados Unidos ha anunciado que el país, bajo la presidencia de Donald Trump, ha oficializado su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, día de su retorno al poder. Trump, quien ya había intentado retirar al país de la OMS durante su primer mandato, critica a la organización por su gestión de la pandemia de la Covid-19 y su supuesta falta de independencia frente a la influencia de países como China. Además, se cuestiona el elevado porcentaje del presupuesto de la OMS financiado por EE.UU. y la falta de un director general estadounidense. A pesar de las preocupaciones sobre la cooperación sanitaria global, la Administración Trump mantiene su decisión de no pagar las cuotas pendientes para 2024-2025, estimadas en 260-280 millones de dólares.

El Departamento de Salud de Estados Unidos ha informado este jueves de que el país presidido por Donald Trump ha hecho oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión parte de una orden ejecutiva firmada por el líder republicano en 2025 y preocupa por sus implicaciones para el bienestar global o por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El día de su retorno al poder, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud. Trump, que ya inició el proceso en su primer mandato (2017-2021) para sacar al país de la organización por lo que consideró una mala gestión de la pandemia de la Covid-19, volvió a insistir en ese punto en la orden ejecutiva que firmó.

En el texto, también criticaba el rol de la OMS en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para adoptar reformas y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros Estados miembros, una referencia directa al peso de China. El argumento esgrimido por el Gobierno Trump sigue pasando por el hecho de que países con poblaciones mayores que EEUU (como es el caso de China) no pagan el mismo volumen de cuotas, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Un funcionario estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha subrayado este jueves ante los medios que su país ha llegado a pagar el 25 % del presupuesto de la OMS, que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense o que la propia agencia ha tratado de evitar que otros países abonen más cuotas debido a la gran carga que soportaba Washington. "Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso", añadió el funcionario.

"Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países", afirmó a cuenta de las dudas que plantea la salida estadounidense en términos de cooperación sanitaria global, especialmente de cara a nuevas pandemias.

Cuando la OMS se fundó en 1948, EEUU se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteramericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

Otro funcionario estadounidense ha asegurado este jueves en relación con las cuotas millonarias que Washington tiene por pagar que los términos de dicha resolución de 1948 no incluyen nada relativo a que, como condición para salir de la OMS, "se deba realizar pago alguno antes de que se haga efectiva la retirada".

Con todo, la Administración Trump ha insistido en varias ocasiones que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estima que ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.