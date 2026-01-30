Estos son los consejos de los expertos para viajar sin dramas en San Valentín y no provocar una ruptura

En Aruser@s ya alertamos a los enamorados: uno de los regalos más habituales de San Valentín puede convertirse en el detonante de discusiones y hasta de separaciones.

Un trabajador de una agencia de viajes ha explicado qué medidas tomar para que una escapada romántica no acabe en ruptura. "Muchas veces nos llaman diciendo que quieren volver en vuelos separados o incluso anticipar el regreso", cuenta Alba, citando al especialista.

Recomendaciones para viajar sin morir en el intento

Hacer un viaje sorpresa , para evitar discusiones sobre la planificación.

, para evitar discusiones sobre la planificación. Priorizar experiencias y decidir qué se quiere visitar.

y decidir qué se quiere visitar. Dejar claro el presupuesto y reparto de gastos.

Relativizar manías y no comparar con relaciones pasadas.

El experto insiste en que regalar un paquete sorpresa puede ser la clave: así ninguno de los dos tiene que lidiar con la planificación y las posibles discusiones. Además, recomienda hablar con antelación sobre el dinero: ¿en qué se gasta, cuál es el límite máximo y quién lo paga?

"Sé que es San Valentín, una fecha señalada, pero ¿qué diferencia hay con un viaje normal?", pregunta incrédulo Hans Arús en el plató, a lo que Alfonso Arús responde: "Es una fecha donde se marcan muchas expectativas".

