Diez minutos de pausa para el café provocan el despido de una trabajadora en Alemania

Una pausa para tomar café le ha costado el empleo a una trabajadora alemana y la justicia ha respaldado a la empresa, que considera que la empleada "menoscabó la confianza y robó tiempo".

Mucho cuidado con el café y las pausas que nos tomamos en el trabajo: a una mujer alemana "le ha salido muy caro". La señora perdió su empleo por una pausa para tomar café, y la justicia respaldó a la empresa. Según detalla la colaboradora Alba Sánchez, "la mujer trabajaba en la empresa desde 2013 y, en 2021, fichó a las 07:30 de la mañana. Una hora después decidió tomarse diez minutos para el café".

¿Dónde estuvo el problema? Que no registró su pausa ni informó a la empresa. Durante esos diez minutos, la compañía intentó localizarla sin éxito. Al ser preguntada, ella negó haber tomado un descanso hasta que finalmente las cámaras de seguridad demostraron lo contrario.

Por eso, cuando la empresa procedió a su despido fulminante, ella recurrió a la justicia. Sin embargo, los tribunales dieron la razón a la compañía, considerando que su comportamiento "menoscabó la confianza de los jefes y les robó tiempo". "Así que sí, fue despedida por tomarse un café de diez minutos y no decir la verdad a sus jefes", comenta la tertuliana. "Le ha salido caro", bromea Alfonso Arús.