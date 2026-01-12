Una tiktoker española cuenta los errores que no debes cometer en Japón: "Me cayó una multa de 5.000 euros"

Una tiktoker española se ha vuelto viral tras compartir los errores que, según su propia experiencia, conviene evitar para no meterse en problemas ni llamar la atención en el país nipón.

Viajar a Japón está de moda, especialmente entre los españoles. Sin embargo, las diferencias culturales y normativas pueden jugar malas pasadas a quienes visitan el país por primera vez. Por eso, Laura Alcaraz, creadora de contenido, ha decidido compartir su experiencia y advertir sobre algunas cosas que conviene tener en cuenta antes de poner un pie en el país nipón.

A través de su cuenta, '@laura_alcaraz83', la tiktoker enumera varios errores que, según ella, es mejor no cometer. El primero tiene que ver con el respeto a las normas de tráfico. "Jamás cruces la calle en rojo, no solo está mal visto, sino que es súper ilegal", explica Alcaraz, confesando que lo hizo una vez por desconocimiento y la sanción fue ejemplar: "Me metieron una multa de 5.000 euros, que no yenes".

Sobre el cuidado personal, según Laura, no merece la pena llevar productos de skincare desde España. "Sus productos son de otro nivel y mucho más baratos que cualquier cosa que encuentres en España", afirma, añadiendo que "las chicas están obsesionadas con los estándares de belleza": "Lo que más me sorprendió es que todas tomaban un chupito de vinagre de manzana antes de comer".

La tiktoker también advierte sobre la ausencia de la cultura de la propina. "Una vez lo hice por error y me persiguieron por la calle pensando que se me había olvidado el dinero", relata Laura.

