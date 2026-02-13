Ahora

El caos ferroviario también pasa factura al carnaval de Cádiz: la patronal hotelera habla de una caída en la ocupación del 20%

El contexto El accidente de Adamuz y el tren de borrascas hacen que sean necesarios dos trasbordos para llegar a la capital gaditana desde fuera de Andalucía y que muchos viajeros ni siquiera sepan cuánto durará su trayecto.

Las calles de Cádiz ya están engalanadas, pero el de este 2026 puede ser un Carnaval muy diferente. Las comunicaciones ferroviarias que unen a la capital gaditana con el resto de España tienen varios tramos cortados, y ante la dificultad de llegar, la afluencia de visitantes ha bajado considerablemente.

"Es complicado vivir, es complicado acceder aquí", relata un vecino. Un buen ejemplo es el viaje desde Madrid. Los pasajeros que hacen este trayecto en tren llegan hasta Villanueva de Córdoba, desde donde tienen que coger un bus hasta Córdoba para, de nuevo, coger otro tren hasta Cádiz. Un doble trasbordo que se debe a que el tramo en el que se produjo el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas, sigue cortado.

Los hoteleros aseguran que estas dificultades se notan, y mucho, en las tasas de ocupación. "Muchos nos han dicho que con el tema de los trenes no saben si van a poder venir", relata Álvaro Cano, director gastronómico del grupo La Marmita.

Además, los tiempos de viaje no están ni mucho menos claros. Las inclemencias meteorológicas que han golpeado con dureza a toda la provincia de Cádiz han sembrado la incertidumbre entre quienes tienen que viajar, y muchos de ellos han cancelado sus planes. "Estamos en torno a un 75-77%, lo cual no es normal, tendríamos que estar ya en un 93 ó 94", afirma Antonio de María, presidente de Horeca, la patronal de hostelería de Cádiz.

Pero las complicaciones para viajar no solo afectan al carnaval, también suponen un contratiempo para la vida normal de la ciudad, obligando a cancelar decenas de eventos. "Tuvimos un congreso del cual un 30% de la ocupación se cayó por culpa de las dificultades ferroviarias", expone Javier Oliván, director del hotel Cádiz Bahía.

Pese a que no son pocos los gaditanos que prefieren un carnaval más tranquilo y menos repleto de turistas, la fiesta por antonomasia de Cádiz estará descafeinada este 2026.

