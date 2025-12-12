El vídeo de la brutal caída de Bad Bunny en su concierto en Ciudad de México

Los colaboradores de Zapeando comentan el incidente que tuvo el cantante puertorriqueño en el primero de sus ocho conciertos que tiene previsto ofrecer en Cuidad de México.

El puertorriqueño Bad Bunny, el cantante más escuchado en todo el planeta en la famosa aplicación de música sueca, ha tenido un pequeño percance en el primero de los ocho conciertos que tiene agendados en Ciudad de México, en la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour.

En España, Bad Bunny cantará hasta 12 veces durante los meses de mayo y junio: hará 2 shows en Barcelona y 10 en Madrid.

En el vídeo podemos ver cómo Bad Bunny resbala y se cae de culo cuando salía a actuar al escenario del Estadio GNP Seguros. "Lo bueno es que no se nota nada porque con dolor canta igual", bromea irónico Nacho García ante las risas y otros comentarios jocosos de sus compañeros.

"Y además, nadie le entiende", añade por su parte Dani Mateo, confesando después: "Cómo se nota que hablamos desde la envidia". Y no es para tomarselo a risa porque "¿sabes que con un collar de Bad Bunny hacemos una temporada de Zapeando?", le dice Mateo a todos sus compañeros.

