¿Un 'Aquí no hay quien viva' de narcos?: la urbanización favorita de los traficantes más buscados está en Abu Dabi

El contexto Abu Dabi se caracteriza por un negocio inmobiliario boyante que utilizan algunos delincuentes para blanquear dinero de la droga.

Abu Dabi se ha convertido en un refugio para narcotraficantes debido a la facilidad para el lavado de dinero, especialmente a través del negocio inmobiliario, que generó 155.000 millones el año pasado. La ciudad ofrece ventajas como la posibilidad de pasar desapercibidos entre extranjeros adinerados y la dificultad para ser extraditados, ya que, aunque Emiratos Árabes Unidos tiene tratados de extradición, los trámites suelen ser lentos. En una urbanización de lujo residen figuras destacadas del narcotráfico como Ignacio Torán y Alejandro Salgado Vega, alias 'Don Máquina', quienes han movido grandes cantidades de cocaína en España. También vive Julio Lozano Piraquete, un narco colombiano vinculado a la distribución global de cocaína.

Abu Dabi se ha convertido recientemente en un destino predilecto para los delincuentes. Concretamente, para los narcotraficantes. Muchos de ellos se han trasladado a esa ciudad del golfo Pérsico y residen juntos en una macrourbanización de lujo.

La Policía española la ha descubierto después de que un narco se marchase de esa residencia argumentando que no quería estar más tiempo con sus 'compañeros de profesión'.

Más que el clima, la gastronomía o la cultura, la razón por la que se ha hecho tan popular esa ciudad dentro del mundo del narcotráfico es la facilidad para el lavado de dinero. En Abu Dabi destaca el negocio inmobiliario, que generó 155.00 millones el año pasado, y la compra-venta inmobiliaria permite maquillar el dinero de la droga.

Otros motivos son la facilidad para pasar desapercibidos entre mucho extranjero adinerado y la dificultad para ser extraditados porque, aunque Emiratos Árabes Unidos tiene tratados de extradición con muchos países, a veces los trámites se ralentizan mucho.

¿Quiénes viven ahí?

Entre los residentes destacados de esa urbanización narco de Abu Dabi se encuentra Ignacio Torán, importador y distribuidor de cocaína. Torán tenía toda una estructura de blanqueo de dinero e incluso se le apunta por presuntamente haber sobornado al jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Era dueño de una mansión en el complejo residencial de las islas artificiales Palma Jumeirah que compró por diez millones y que iba a vender por 55 millones.

Tuvo de vecino a Alejandro Salgado Vega, alias 'Don Máquina' o 'El Tigre'. Es uno de los mayores narcotraficantes de España y le compró su mansión de Abu Dabi a un compañero de la mafia del narco de Holanda y Bélgica.

Controla grandes redes de narcotráfico y es uno de los principales suministradores de cocaína. Junto con Torán, metieron presuntamente cerca de dos mil millones de euros en cocaína en España.

Más allá de España, en Abu Dabi también residen narcos más internacionales como Julio Lozano Piraquete, conocido como 'Patricia'. Es un narco colombiano al que se le atribuye haber distribuido por el mundo 900 toneladas de cocaína. También se le sitúa como presidente de una supuesta Nueva Junta del Narcotráfico, una especie de cártel de narcos latinoamericanos.

