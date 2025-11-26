Vilaplana sí pudo oír las llamadas de Mazón: una recreación con IA del reservado de 'El Ventorro' lo confirma

El contexto En esa sala el president y la periodista estuvieron durante más de cuatro horas en plena DANA, cuando los valencianos se ahogaban, cuando el agua arrasaba la Horta Sud, cuando Valencia vivía la peor catástrofe natural de su historia.

Un año después de la trágica DANA en la Comunitat Valenciana, se ha revelado la imagen del reservado en el que Carlos Mazón y Maribel Vilaplana estuvieron durante más de cuatro horas. Este espacio, de 20 metros cuadrados, fue escenario de una polémica por las declaraciones de Vilaplana, quien afirmó no haber escuchado las conversaciones de Mazón con la consellera de Justicia e Interior debido a las dimensiones de la sala. Sin embargo, la recreación de la sala con inteligencia artificial muestra lo reducido del espacio, lo que cuestiona la versión de Vilaplana. La jueza Nuria Ruiz Tobarra solicitó esta información como parte de la instrucción del caso.

Un año después de la fatídica DANA en la que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana, por fin tenemos acceso a la imagen del reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. En esa sala estuvieron durante más de cuatro horas en plena DANA, cuando los valencianos se ahogaban, cuando el agua arrasaba la Horta Sud, cuando Valencia vivía la peor catástrofe natural de su historia.

Un espacio de apenas 20 metros cuadrados con dos ventanales y una mesa para cinco personas. En este caso solo estaban ocupadas dos sillas, por el presidente de la Generalitat y la periodista Vilaplana. Es la información aportada a la causa por el propietario de El Ventorro después de que se lo requiriera la jueza Nuria Ruiz Tobarra, responsable de la instrucción del caso de la DANA en el Juzgado de Catarroja.

Un requerimiento que hizo después de que Vilaplana asegurase en su declaración en calidad de testigo que Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, debido a las dimensiones de la sala.

La foto del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

laSexta ha recreado con inteligencia artificial el reservado. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, se percibe la sala en movimiento para hacerse una idea de las medidas reales. Viendo lo reducido de las dimensiones y la privacidad absoluta que tendrían Mazón y Vilaplana parece poco creíble la versión de la periodista sobre las llamadas que recibió Mazón. Ella le dijo a la jueza que no escuchó nada de lo que hablaba.

"Yo no oigo las llamadas. Se levantaba y se iba a hablar. Cuando volvía a la mesa, no me comentaba nada sobre las llamadas, ni yo le preguntaba. Para hacer las gestiones él no salía de la sala. Se levantaba. Es un reservado grande con una mesa grande", declaró Vilaplana ante la jueza.

Además, en el reservado hay dos ventanas que dan al exterior, una a la calle Tertulia y otra a la calle Bonaire, que es peatonal. Una calle en la que precisamente no suele haber mucho ruido. Con las medidas de esta sala y sabiendo que en las calles a las que daban las ventanas no son especialmente ruidosas, era bastante difícil que Vilaplana no hubiera escuchado esas conversaciones como así aseguró ante la jueza.

El plano del reservado del Ventorro donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

