Quien pierde poder, pierde amigos: Camarero se pone de perfil tras meses defendiendo la gestión de Mazón

El contexto Desde la fatídica DANA en la que murieron 229 personas hace ya un año, Camarero se convirtió en figura clave en la reconstrucción tras la DANA y también en la gran defensora de Carlos Mazón.

Susana Camarero, vicepresidenta y cercana colaboradora de Carlos Mazón, ha expresado su reticencia a "poner la mano en el fuego" por él, a pesar de haber sido su defensora tras la DANA que causó 229 muertes. Camarero ha declinado hacer valoraciones personales sobre Mazón, quien ha dado explicaciones sobre su actuación durante la crisis en comisiones de investigación. A pesar de su apoyo en momentos críticos, como cuando Mazón dimitió, Camarero ha destacado que el tiempo juzgará a cada uno, diferenciando entre errores personales y mala intención. Afirmó que todos los consellers están orgullosos de su labor en el Gobierno.

Susana Camarero no pondría la mano en el fuego por Carlos Mazón. A tan solo un día de que sea investido el relevo de Mazón, su vicepresidenta y fiel escudera durante todos estos meses ya no pone la mano en el fuego por él. A rey muerto, rey puesto.

"No hago valoraciones personales". Eso es lo que ha respondido Camarero este miércoles al ser preguntada por si pondría la mano en el fuego por el president en funciones.

Sobre las diferentes versiones de la hora de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat el día de la DANA, la vicepresidenta ha señalado que el president "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses", por ejemplo en las comisiones de investigación sobre la DANA de Les Corts y del Congreso. "Por lo tanto, no soy yo la que tiene que ampliar ni que dar cuenta de estas explicaciones", ha zanjado.

Desde la fatídica DANA en la que murieron 229 personas hace ya un año, Camarero se convirtió en figura clave en la reconstrucción tras la DANAy también en la gran defensora de Carlos Mazón. Así lo hizo el pasado 4 de noviembre cuando el president comunicó su dimisión.

"Ha sido el año más duro que ningún dirigente político haya tenido que soportar nunca. Llamarle asesino es no solo una barbaridad, si no algo inhumano que no se puede consentir. Hay que tener un poco de humanidad en lo personal porque no todo vale en política", lamentó Camarero visiblemente emocionada en rueda de prensa.

"El tiempo pondrá a cada uno en su sitio", advirtió Camarero, que pidió "diferenciar entre un hombre que tuvo errores y una mala persona". "Todos los consellers estamos orgullosos de haber sido de su Govern y seguiremos trabajando", reconoció.

.