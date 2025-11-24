El Gobierno niega que haya pedido dimitir a García Ortiz: "No compartimos en absoluto el fallo del Supremo"

¿Qué ha dicho? Pilar Alegría muestra su confianza en la inocencia del ya ex fiscal general del Estado y critica que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, "mintiese y saliese impune" del proceso.

El Gobierno ha reaccionado a la renuncia de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, quien expresó su respeto por las resoluciones judiciales y consideró su dimisión un deber con el Ministerio Fiscal y la ciudadanía. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que no pidieron su dimisión y que ahora se iniciará un proceso para elegir un nuevo fiscal con experiencia jurídica. Alegría criticó que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, haya mentido ante el Tribunal Supremo sin consecuencias. La ministra expresó su desacuerdo con el fallo del Supremo, generando estupefacción y cuestionando el precedente que establece.

El Gobierno ha compartido su primera valoración tras conocer la renuncia de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. A primera hora de este lunes, García Ortiz ha remitido una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y explica que su renuncia es "un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".

Tras conocerse esta dimisión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha descartado en una entrevista en TVE que hayan pedido a García Ortiz dimitir de su cargo. Ahora, comenta la portavoz y ministra, es el momento para que el ministro de Justicia "active un nuevo proceso para elegir a un nuevo fiscal general", alguien que contará con una "dilatada experiencia en el sector jurídico". "Será alguien que, como García Ortiz, estará comprometido con el cumplimiento de la ley", traslada Alegría.

La portavoz ha mostrado su contrariedad al hecho de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya "mentido" ante el Tribunal Supremo y, sin embargo, haya "salido impune". "Vimos cómo M.A.R. reconocía alegremente su mentira", cuestiona la ministra, que también considera "extraordinario" que se haya conocido el fallo del Supremo antes que la sentencia, un fallo que no comparten "en absoluto".

Alegría cree que este fallo ha generado "estupefacción", algo que "entiende" por cómo se ha dado el juicio. "Valoro con respeto y acatamiento la sentencia, pero no lo comparto por el precedente que va a sentar. Lo sensato y razonable habría sido buscar el consenso y unanimidad en el fallo", explica la ministra.

Óscar López: "Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido muy crítico y ha mencionado al expresidente del Gobierno José María Aznar, asegurando que hay jueces que "atienden a esa llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo".

Para López, el fallo, que cataloga como "tremendamente injusto", "lanza un mensaje desolador" a la ciudadanía, preguntándose "cuál será el siguiente paso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.