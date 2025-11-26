El campeón del Rally de España más joven de la historia se saca el carnet de conducir: "Ha sido como un campeonato más..."

Gil Membrado, el niño prodigio de Barcelona, ha compartido con 'Jugones' su experiencia después de aprobar a sus dieciocho años y como campeón del Rally España el examen de conducir.

Gil Membrado ha hecho historia después de alzarse con el campeonato de España de Rallies con apenas 17 años, 10 meses y 12 días. El joven catalán es el piloto más prometedor de los últimos tiempos y atesora un talento verdaderamente extraordinario. De hecho, los eruditos en la materia se refieren a él como 'niño prodigio'.

Membrado se hizo con el título sin ni siquiera tener carnet de conducir debido a que aún no había cumplido la mayoría de edad. Ahora, ya con los dieciocho, el campeón nacional disfrutaba de su licencia en un recorrido junto a 'Jugones'. "Voy a ver que no se me cale", bromeaba el conductor 'novel'.

"Sacar el carnet ha sido un campeonato más, un reto. Estoy acostumbrado a mirar muy lejos, se hace todo muy distinto, hasta la visión cambia. Ahora toca respetar siempre las señales de velocidad e ir al límite que toca", relataba el piloto acerca de su experiencia.

Y, después de obtener su carnet, y con el campeonato de España en el bolsillo, Gil Membrado ya sueña con el campeonato del Mundo: "A ver si aprobamos ese reto también".

Finalmente, al terminar el recorrido, el joven se ofreció a repetir la experiencia pero esta vez junto a Josep Pedrerol, eso sí, con una condición: "Que sea en el coche de Rallies".