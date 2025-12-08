Sumar pedirá analizar en el Congreso la gestión privada de la sanidad pública madrileña

El detonante Para Más Madrid el escándalo sanitario en torno a presuntas malas praxis en el hospital público de Torrejón de Ardoz que gestiona el grupo privado Ribera Salud obliga a "examinar cómo se gestionan, ejecutan y controlan los recursos públicos" en este tipo de concesiones.

Más Madrid, parte del grupo parlamentario de Sumar, solicitará al Congreso la creación de una subcomisión para investigar la gestión privada de hospitales públicos en la Comunidad de Madrid y su impacto en otras regiones. La iniciativa surge tras audios del consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, que priorizan beneficios sobre la atención médica. La subcomisión examinará casos como el de Torrejón y centros gestionados por el grupo Quirón. Más Madrid advierte que el escándalo actual cuestiona principios del sistema sanitario público, como universalidad y equidad, y busca asegurar transparencia y calidad asistencial. Además, se han denunciado prácticas laborales autoritarias y deterioro de la atención en un centro, lo que ha llevado a renuncias de personal, como una anestesista que dejó su puesto por condiciones inadecuadas.

Más Madrid, integrado en el grupo parlamentario de Sumar, va a pedir que se cree en el Congreso una subcomisión de estudio para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid y su posible repercusión en otras comunidades autónomas. Según han explicado fuentes de la formación madrileña a laSexta, es necesario revisar la externalización de servicios, la transparencia en el uso de fondos públicos y el impacto de estos modelos en la calidad asistencial.

Un movimiento que se produce tras los audios del consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, pidiendo prácticas que maximizaran beneficios en detrimento de la actividad asistencial. A su juicio, la subcomisión debería abordar casos concretos, como el de Torrejón, el de los centros gestionados por el grupo Quirón en la Comunidad de Madrid o situaciones similares en el resto del país, para examinar cómo se gestionan, ejecutan y controlan los recursos públicos.

En este sentido, desde Más Madrid alertan que el escándalo sanitario actual "plantea dudas sobre el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema sanitario público, como la universalidad, la equidad y el control del gasto público". Por ello, desde la formación consideran que "la subcomisión permitirá investigar el uso de los fondos públicos y las prácticas de estos hospitales, garantizando así la calidad asistencial y la transparencia en la sanidad pública gestionada por empresas privadas".

Acumulación de mala praxis

De hecho, en los últimos días se ha conocido en mayo de este año, 260 trabajadores del centro denunciaron en un manifiesto las prácticas que se estaban llevando a cabo en el centro, señalando además el ambiente de trabajo que se llevaba a cabo, con formas "autoritarias" de los responsables de gerencia, dirección médica-quirúrgica y de enfermería. Siendo eso grave, era todavía cuando detallaban los motivos que estaban llevando a lo que ellos definían como "un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica".

La respuesta que obtuvieron por parte de Gallart fue un brindis al sol, un correo que respondió el 13 de junio en el que aseguraba que estaban "estudiando detenidamente el escrito y valorando las situaciones" que en él se denunciaban. "Estamos convencidos de que con el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos parte de este proyecto asistencial, vamos a ser capaces de mejorar y volver a posicionar el hospital como un referente en la Comunidad de Madrid, tal y como nuestros pacientes demandan y los profesionales os merecéis", añadía.

Incluso, laSexta pudo acceder a la renuncia de una anestesista que trabajaba en este centro en 2023. En ella recordaba la propuesta de que los anestesistas llevaran dos quirófanos a la vez cuando solo se puede llevar una sala por persona. En dicha misiva, enviada el 27 de marzo de 2023, la ya extrabajadora anunciaba su marcha voluntaria de su puesto como anestesista en el hospital después de tres años en su puesto. Y, en la misma, relataba los motivos por los que había tomado esa "difícil decisión".

