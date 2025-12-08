Trump Jr. responde a Albares por el gasto en defensa de la OTAN: "Si volvemos al pasado, EEUU solo va a ser el tonto de la chequera"

El contexto Donald Trump Jr. ha contestado así a José Manuel Albares, quien ha insistido: "Vamos a cumplir, como siempre hemos hecho, todos los compromisos que nos ha pedido la OTAN en cuanto a capacidades. Lo único es que podemos hacerlo con el 2,1% de nuestro presupuesto, no necesitamos el 5%".

Parecía que se habían olvidado de nosotros, pero no. El hijo de Trump ha vuelto a señalar a España por no elevar el gasto en defensa al 5% como exige su padre a los países de la OTAN. En este caso, ha hablado sobre lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alabares. El hijo de Trump ha afirmado de él que es un tipo simpático, sí, pero ha agregado que lo que dijo no es la solución. La solución es, para Donald Trump Jr., pagar más.

"El señor de España es un tipo agradable, le escuché ayer en el foro", ha asegurado. Pero por mucho que el hijo de Trump hable así en el Foro de Doha de José Manuel Albares, lo cierto es que está claro que no le gustó ni un pelo esto que le escuchó decir: "Vamos a cumplir, como siempre hemos hecho, todos los compromisos que nos ha pedido la OTAN en cuanto a capacidades. Lo único es que podemos hacerlo con el 2,1% de nuestro presupuesto, no necesitamos el 5%".

Y como no le gustó lo que dijo, Donald Trump Jr. ha decidido imitarle. "Sentimos que nuestro 2,2% es usado de forma más eficiente y, por tanto, eso no es una respuesta, no es una solución", ha respondido.

Porque los Trump creen que España está acostumbrada a que Estados Unidos le pague su parte de la cuenta en la OTAN. "Entiendo por qué piensa así. EEUU ha sentado un precedente durante décadas de que firmará un cheque", ha añadido. Cuando en realidad, los que sí que están acostumbrados a algo, son los Trump. En concreto, a que se haga lo que ellos quieren, exactamente, cómo y cuando digan.

"Todo el mundo tiene que hacer su parte. Si volvemos a las formas del pasado, EEUU solo va a ser el gran tonto de la chequera. Eso no va a funcionar y eso no va a suceder", ha continuado Donald Trump Jr. Y si no se hace lo que los Trump quieren, amenazan. Algo que ha hecho Donald Trump padre con España durante el último año.

"Este terrible lo que ha hecho España. Quieres seguir en el 2%. ¿Y sabes qué? Lo están haciendo muy bien. La economía de España va muy bien. Y eso podría saltar por los aires si pasa algo malo", dijo Donald Trump en junio. "Negociaré un acuerdo comercial con España y voy a hacerles pagar el doble. Y lo dijo muy en serio", continuó entonces con su amenaza.

Pero por mucho que los Trump quieran marcar también el ritmo de los presupuestos de España y Donald Trump Jr. afirme: "Todo lo que hace mi padre está cargado de sentido común". Por el momento, España prefiere utilizar su propio sentido común.

