Las ayudas a propietarios por impagos del alquiler llegan al Consejo de Ministros: qué sabemos de la medida

El Gobierno planea aprobar un real decreto para ayudar a propietarios de viviendas ante impagos de alquileres por jóvenes o familias vulnerables. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, confirmó esta medida tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez. Se busca crear una partida de ayuda, una demanda de Junts, partido que retiró su apoyo al Gobierno. Esta iniciativa pretende aumentar el número de viviendas en alquiler y garantizar derechos a los arrendadores. Además, se lanzará una oferta pública para incrementar el parque de viviendas y se creará la empresa Casa 47, enfocada en alquileres a largo plazo, incorporando activos de la Sareb y el Estado.

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que incluirá medidas de ayuda a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables.

El pasado martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó esta iniciativa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara en una entrevista con la emisora RAC1 que la intención del Gobierno era sacar adelante esta iniciativa en las próximas semanas.

"Vamos a crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos de jóvenes o familias vulnerables", explicó Sánchez.

Se trata de una de las reclamaciones de Junts que el presidente dijo que retomaría después de reconocer "incumplimientos" con esta formación, que le retiró recientemente su apoyo. Además, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un decreto ley con algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

"Algunos se han visto obligados a dejar de demonizar a los propietarios si aprueban ayudas que le dan seguridad jurídica", declaró Míriam Nogueras a principios de año.

La iniciativa estará destinada a propietarios como Jose que, según ha declarado a laSexta, tiene dos viviendas en alquiler y en las dos ha sufrido impagos. En un caso fue durante tres meses y en otro durante seis. Ha asegurado que se siente "indefenso" y que los arrendadores "tenemos derechos".

La titular de Vivienda aseguró en los pasillos del Senado antes de participar en la sesión semanal de control al Gobierno que todos los detalles de esas garantías a los propietarios, de las que no se ha especificado si serán ayudas económicas directas ni en qué cuantía, se conocerían este martes cuando las apruebe el Consejo de Ministros.

El Gobierno trabaja desde hace "algunos meses" en esta medida y busca que pueda estar en vigor "a lo largo de este año". La ministra ha aclarado que buscan "dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo" a alquilar. De esta manera, esperan que aumente el número de viviendas en alquiler.

También insistió en que el Gobierno "actúa de forma determinada para garantizar el derecho a la vivienda en todos los frentes, desde la consecución de un parque público de viviendas, hasta la garantía a las personas que viven de alquiler", para darles tranquilidad.

Otras medidas de Vivienda

El pasado jueves, el Ejecutivo anunció también que lanzaría próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España.

Asimismo, la ministra Isabel Rodríguez presentó una nueva empresa pública de vivienda, denominada Casa 47, que nace de la transformación de la sociedad existente Sociedad Estatal de Suelo (Sepes) y que podrá firmar contratos de alquiler de una duración de hasta 75 años.

Con esta nueva compañía busca dirigirse al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social) y en 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

A Casa 47 se incorporarán 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con capacidad para albergar 55.000 casas, además de los activos del patrimonio del Estado que ya ha asumido.

En lo que va de año, la empresa ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas.

