13 jabalíes infectados

Un laboratorio bajo sospecha: seis expertos en bioseguridad trabajan para localizar el origen del virus de la gripe porcina en Cataluña

El contexto Desde la Generalitat de Cataluña han puesto en marcha una auditoría con seis expertos en biocontención y bioseguridad. Los jabalíes muertos por peste porcina siguen siendo 13, todos concentrados en el radio de 6 kilómetros. Una zona blindada para que no salga ningún animal enfermo.

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí
Seis expertos en bioseguridad están trabajando ya para localizar el origen del virus de la gripe porcina en Cataluña. Una de las hipótesis es que saliera de un laboratorio, el más cercano al foco. Porque conocer la secuenciación del virus causante de la peste porcina africana en Barcelona es la prioridad.

El conseller de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha apuntado que "nos dará más información de si las muestras de los laboratorio que están investigando coinciden con el virus que está circulando con los jabalíes que hemos encontrado".

Porque el origen podría estar en un laboratorio y no en un bocadillo de embutido contaminado. La cepa que se ha detectado en la zona cero del parque de Collserola es distinta a las detectadas en los últimos años en otros países de Europa.

El catedrático de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, explica que "la cepa que se ha identificado es la llamada cepa Georgia-7, que se utiliza para trabajos experimentales, para preproducción experimental de la peste porcina africana".

Desde la Generalitat de Cataluña han puesto en marcha una auditoría con seis expertos en biocontención y bioseguridad. Los jabalíes muertos por peste porcina siguen siendo 13, todos concentrados en el radio de 6 kilómetros. Una zona blindada para que no salga ningún animal enfermo.

"Se ha vallado los 20 km, los pasos de fauna, vigilancia 24 horas, capturas de jabalíes", ha informado el conseller Ordeig. Además, los agentes rurales vigilan también desde el aire. Con un helicóptero consiguen llegar a lugares a los que no pueden acceder a pie. Además, se ha prohibido el acceso a bosques, ríos y parques en un total de 91 municipios cercanos a la zona cero.

