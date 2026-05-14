Los siete largos y 'peligrosos' días de Ayuso en México: de la primera jornada de misa hasta el fin de semana en Cancún

¿Por qué es importante? Según la preidenta de la Comunidad de Madrid, su seguridad estuvo en juego hasta que consiguió escapar de México tras pasar por Cancún.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, realizó un viaje a México que ha generado controversia. Durante su estancia, Ayuso asistió a eventos empresariales y culturales, destacando un homenaje a Hernán Cortés que provocó críticas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. A pesar de los encuentros positivos con empresarios y políticos locales, Ayuso enfrentó momentos tensos, como abucheos y protestas por su defensa de Cortés. Además, expresó preocupaciones sobre la seguridad en México, calificándolo de "narcoestado". Finalmente, su equipo informó que el viaje fue interrumpido por un supuesto boicot del gobierno mexicano, regresando a Madrid tras una semana.

Saludos, paseos, sonrisas, posados, una mujer con un cartel o una invitación cancelada. Es lo que se observa en las imágenes publicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha aventurado su vida por la libertad en México. Sí, ese viaje en el que, según la 'popular', estuvo su seguridad en juego. Todo durante siete días de los que consiguió escapar tras pasar por Cancún.

Un miedo que la presidenta madrileña ha vuelto a sacar a relucir este jueves en la Asamblea de Madrid, donde también ha acusado sin ofrecer ni una prueba a México y España de una gran conspiración. Por eso, en laSexta Clave hemos recopilado sus movimientos en el país centroamericano para conocer qué hay de cierto y qué de película en las afirmaciones de la 'popular'.

Día uno. El viaje empezaba fenomenal, con la llegada de Ayuso a Ciudad de México en domingo, siendo su primer plan asistir a una misa. Algo tranquilito. Era al día siguiente cuando celebraba su primer encuentro para hablar de Madrid y presumir de ser "la ciudad con mejor ocio nocturno del mundo y además la segunda región copn mayor longevidad del planeta". Menos mal que eran empresarios y no médicos.

La agenda de Ayuso continuaba con un encuentro con la alcaldesa, políticos locales, regalos, abrazos, arrumacos, más abrazos, muchísimo cariño. Era por la noche cuando llegaba el homenaje a Hernán Cortes, al que acudía con el productor y amigo Nacho Cano. Era, precisamente este acto, por el que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticaba a la madrileña sin mencionarla de forma explícita.

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid seguía de tour con visitas empresariales, un anuncio de inversión de 77 millones de euros, un charla en una universidad - sí, la de la Libertad, esa que le gusta-. El día no iba mal hasta que en el aeropuerto una diputada de izquierdas se lo amargó al recriminarle su defensa de Hernán Cortes.

Ayuso no le hizo ni caso y la diputada se marchó, pero es que al día siguiente cuando le concedían la medalla, un grupo de personas decidieron abuchearla al tiempo que pedían que se marchara. Y para colmo, ya en el acto, a una señora se le ocurre reivindicar que falta agua en la región, saliendo al escenario en el que se encontraba Ayuso.

Ayuso se cabreó y desde México aseguró que se trataba "un país que tiene muchísimos problemas de seguridad, hay centenares de miles de desaparecidos, un gran problema con el narcotráfico que llega hasta el último comercio del último pueblo". Sí, en línea con aquellas declaraciones de hace unas semanas en las que lo definía como un "narcoestado".

Si bien desde entonces no se la vio más, el viernes llegaba un comunicado diciendo que el gobierno mexicano la estaba boicoteando y que iba a buscar un vuelo para volver a Madrid. El sábado su equipo traslada a laSexta que siguen en Cancún y que vuelan el domingo. El lunes ya estaba de regreso en Madrid tras una semana que se ha hecho bien larga.

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