Pedro Águeda explica que el discurso de Ayuso sobre el viaje a México se ideó cuando "M.Á.R. percibió que estaba saliendo fatal política y mediáticamente"

El periodista Pedro Águeda sostiene que cuando el viaje de Ayuso a México "empezó a salir mal, se ideó la estrategia de inventarse que había habido peligro para desviar el foco del desastre que había sido".

Isabel Díaz Ayuso continúa acusando al Gobierno español de orquestar el boicot a su viaje oficial a México donde, según ella, estuvieron en peligro. En la Asamblea de Madrid, la presidenta también atacaba a Claudia Sheinbaum a propósito de la conquista de América.

Pedro Águeda explica que este discurso de Ayuso se empezó "a pertrechar" cuando Miguel Ángel Rodríguez se incorporó al viaje después de tener que declarar en los juzgados de Plaza Castilla por estar imputado por revelación de secretos.

Según el periodista, el jefe de Gabinete habría percibido que "el viaje a México estaba saliendo fatal desde el punto de vista político y mediático porque se había ido de madre".

En este sentido, Águeda opina que "cuando se sale el foco fuera de la Comunidad de Madrid, se ve el mensaje trumpista de Isabel Díaz Ayuso y lo descaradas que son las mentiras". "Como empezó a salir mal, se ideó la estrategia de inventarse que había habido peligro en el viaje para desviar el foco del desastre que había sido política y mediáticamente el viaje", explica.

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