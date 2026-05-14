Una misión diplomática con aires de viaje de negocios: Trump se lleva a China a su hijo encargado de las empresas de la familia

Mientras tanto... El viaje ha dejado una imagen clara, la de la mesa del poder con cero mujeres: a la izquierda de una enorme mesa, 13 personas de la parte china, todos hombres, y a la derecha 11 estadounidenses, también todos hombres.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado a China para una cumbre internacional donde se reunió con Xi Jinping. Aunque el viaje tenía un carácter oficial, también incluyó intereses personales, ya que Trump llevó a su hijo Eric, quien dirige los negocios familiares. Este movimiento ha generado dudas sobre la línea divisoria entre sus intereses personales y los del gobierno. En el encuentro, predominó la ausencia de mujeres, con solo dos entre los 30 empresarios estadounidenses presentes. El viaje también sirvió para que Estados Unidos levantara el veto a la venta de chips de Nvidia a empresas chinas, lo que fue visto como un éxito para la delegación de magnates tecnológicos. Trump ha enfatizado que su objetivo es la "paz comercial" y establecer una nueva forma de negociar. Además, el viaje incluyó a destacados empresarios como Elon Musk y Tim Cook, quienes buscan oportunidades en el mercado chino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado a China en una cumbre internacional en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping. En la visita, sin embarco, ha habido también mucho de negocio personal. Tanto que el republicano también se ha llevado a su hijo Eric, que no es un empresario más, es el que dirige todo el entramado empresarial de la familia Trump.

Su presencia en Pekín es la pista una definitiva de que, más allá de la economía estadounidense, Trump también piensa en su propia economía. De esta forma, sus intereses económicos personales también están presentes en un viaje oficial que ha suscitado dudas sobre la ambigüedad con la que el presidente estadounidense establece la línea divisoria entre el gobierno de su país y el de las empresas de su familia.

El viaje ha dejado además otra imagen, la de la mesa del poder con cero mujeres. A la izquierda de una enorme mesa de reuniones, 13 personas de la parte china, todos hombres, y a la derecha 11 estadounidenses, también todos hombres. Y es que entre los 30 empresarios que han acompañados a Trump en este viaje solo hay dos mujeres, la nueva presidenta de META, Dina Powell, y la presidenta de CitiBank, Jane Fraser. ¿Quién necesita más a quién en materia económica? ¿A qué han ido los grandes líderes empresariales estadounidenses a Pekín?

Entre esos acompañantes masculinos está Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo. Está valorada en cinco billones de dólares, toda la riqueza que Alemania genera en un año. La compañía diseña microprocesadores imprescindibles para la inteligencia artificial y, tras reunirse con las autoridades chinas, afirmó que el encuentro había sido "excelente".

Estados Unidos ha levantado el veto para que venda sus chips a diez empresas chinas, lo que Huang ha descrito como "una oportunidad increíble". Sus acciones en bolsa se han disparado en el que, que se sepa, es el primer éxito de la delegación de magnates tecnológicos y millonarios financieros que han acompañado a Trump hasta Pekín.

Para Trump no es solo un encuentro diplomático, sino también un viaje de negocios. A Pekín le han acompañado los más grandes empresarios de EEUU. "Tenemos los mejores hombres de negocios, los mejores del mundo", ha remarcado el mandatario, que de iniciar la batalla arancelaria con China se ha presentado ahora en el país con magnates tecnócratas y millonarios financieros para hacer negocios.

En una misión diplomática más parecida a un viaje de negocios. "La paz comercial es el primer objetivo. Una nueva forma de negociar completamente diferente. Acuerdos comerciales a los que se llega de forma abrupta, rápida", ha explicado José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

En esa cumbre de magnates se ha visto también al CEO de Xiaomi, empresa china de teléfonos móviles, haciéndose un selfie con Elon Musk, que quiere vender sus Teslas en el mayor mercado de coches eléctricos del mundo. A Tim Cook, director ejecutivo de Apple, para quien China es esencial para fabricar los iPhones, y Larry Fink, fundador del mayor fondo de inversión del mundo, que aspira a participaciones de grandes empresas chinas.

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