Ataque machista de Ayuso a la presidenta mexicana Sheinbaum: "Se derretiría con nuestro presidente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España).

¿Qué ha dicho? "Sheinbaum se derretiría con nuestro presidente y ella de vuelta le hizo el mismo favor. Tanto es así que utilizaron a Hernán Cortés de excusa", ha asegurado este jueves Ayuso, quien ha acusado a Sánchez de ordenar a la presidenta mexicana a "reventarle el viaje".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un ataque machista contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmando que "se derretiría con nuestro presidente". Ayuso también acusó a Sheinbaum de ponerla en peligro durante su visita a México, sugiriendo que el gobierno español no la protegió adecuadamente. Sin embargo, se sabe que su equipo no solicitó apoyo ni compartió su agenda con las autoridades. En la Asamblea de Madrid, Ayuso enfrentó críticas por su viaje a México, afirmando que la izquierda "retuerce la Historia de España" y defendiendo que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá. No solo ha cargado contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por, según ella, ponerla en "peligro" en México, también ha lanzado un ataque machista contra ella al asegurar que "se derretiría" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sheinbaum se derretiría con nuestro presidente y ella de vuelta le hizo el mismo favor. Tanto es así que utilizaron a Hernán Cortés de excusa", ha asegurado este jueves Ayuso en una entrevista en Esradio. "Ahí es cuando Sheinbaum dijo "esto no puede ser, no puede ser que encima esta señora vaya a los Premios Platino y se luzca allí. A mí me han dado una orden desde España: reviéntale el viaje", ha añadido.

"Yo por la libertad aventuro toda mi vida, pero no la de los que vienen conmigo, mi equipo. Allí te pasa algo y nadie se responsabiliza", ha señalado Ayuso, quien ha denunciado que fue la presidenta de México quien "vino provocando", además de ser el Gobierno quien "lo organizó" para "echar fuego".

Tras varios días haciéndose la víctima, la presidenta madrileña ha dicho una vez más que "la situación que se vivió en México no es normal, es muy violenta". "Yo estoy convencida de que esto lo promovió Sánchez desde España con esa reunión que trajo y que se inventó, ese guateque, para contrarrestar la llegada de María Corina Machado", ha añadido.

El discurso de Ayuso de que el Gobierno español no la protegió cae por su propio peso ya que es público que el equipo de la presidenta madrileña no solicitó ningún tipo de apoyo a su comitiva, ni trasladó ningún miedo a que se produjera un incidente. Es más, ni siquiera quiso compartir su agenda con las autoridades. A día de hoy se desconoce que hizo Ayuso entre el jueves y el domingo, cuatro días en los que no tuvo actos públicos.

El viaje a México y su coste cerca a una Ayuso que dispara contra todos

Tanto ha dado de qué hablar el viaje de la presidenta madrileña a México que el tema ha llegado este jueves a la Asamblea de Madrid. Ayuso se ha enfrentado a las críticas de la oposición a una gira mexicana en la que ha vivido, dice, un "clima de boicot". Ayuso cree que la izquierda está "retorciendo la Historia de España en México" porque defiende que "México no existió hasta que llegaron los españoles".

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha añadido Ayuso, que ha recalcado que ellos "no viajan con prostitutas", como respuesta a los ataques de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. La socialista ha preguntado a la presidenta regional "qué político se toma diez días de vacaciones en mitad de curso" y cree que en lugar de haber "mandado a los GEO", lo que tendría que haber hecho es llevar a "dos matones de Desokupa" a su gira.