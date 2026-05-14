Tenso rifirrafe entre el diputado del PP Rafael Hernando e Iñaki López: "No me busque en esa batalla"

"Perdone, ¿dónde estaba usted cuando desde las tribunas del Congreso se nos insultaba a los diputados? Yo no lo he visto, ha atacado Hernando. "No me busque en esta batalla, señor Hernando, porque yo no estoy a favor del insulto de nadie", ha sido la respuesta del presentador de MVT.

Desde este jueves, Vito Quiles y Bertran Ndongo tienen prohibido el acceso al Congreso de los Diputados tras la suspensión indefinida de sus acreditaciones por acumular múltiples expedientes. Esta decisión, apoyada por grupos de izquierda y la prensa, ha sido criticada por el diputado del PP Rafael Hernando, quien argumenta que retirar acreditaciones a periodistas es un hecho sin precedentes en la democracia española. En una tensa entrevista en "Más Vale Tarde", Hernando se enfrentó a los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo, defendiendo que la medida es un atentado contra la libertad de prensa y criticando el bloqueo de iniciativas en el Congreso.

Desde este jueves, con la comunicación oficial, ni Vito Quiles ni Bertran Ndongo podrán seguir entrando en el Congreso de los Diputados. Hace solo 24 horas, la Mesa del Congreso ha suspendido de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de los pseudoperiodistas y agitadores de extrema derecha tras acumular ocho expedientes Quiles y tres Ndongo.

Tras tomar esta decisión, aplaudida por los grupos parlamentarios de izquierdas y la prensa del Congreso, ha habido políticos que sí han reprochado la suspensión de estas acreditaciones. Entre ellos, el popular, el diputado del PP Rafael Hernando. "Retirar la acreditación a un periodista no tiene precedentes en el Congreso en casi 50 años de historia de nuestra democracia", denunció en su cuenta de X.

El mismo mensaje ha mandado este jueves en una entrevista en Más Vale Tarde, un diálogo más que tenso y lleno de enfrentamientos, porque el diputado del PP se ha enfrentado con los dos presentadores del programa. Con Iñaki López y Cristina Pardo.

El choque con Iñaki López se ha producido después de que Hernando asegurase que a él le han llamado cosas peores que "idiota", como por ejemplo "drogadicto". Y mantiene que fue por parte de "algunos periodistas". Una declaración que, para López, "no justifica" los comportamientos de Quiles y Ndongo.

El presentador de MVT le ha recordado que el Congreso no ha expulsado a los dos agitadores por insultar, sino por violar las normas en repetidas ocasiones. "Mire usted, el Congreso lleva meses bloqueado", ha dicho, señalando que la Mesa está "bloqueando iniciativas". "Ha tenido la decisión de hacer una iniciativa expresa para modificar el reglamento del Congreso para poder perpetrar lo que, desde mi punto de vista, es un atentado contra la libertad de prensa", ha respondido Hernando.

"Entonces, ¿la Mesa del Congreso está prevalicando?", le ha preguntado, y el político del PP ha sentenciado: "Está tomando una resolución injusta absolutamente".

Ha sido entonces cuando Iñaki López le ha recordado parte de las burradas cometidas por Vito Quiles y Bertran Ndongo, pero también que el Partido Popular no quiso participar en la votación de dicha Mesa. Tras muchos "no me deja terminar una frase", Hernando ha apostado por atacar personalmente al periodista al decir: Perdone, ¿dónde estaba usted cuando desde las tribunas del Congreso se nos insultaba a los diputados? Yo no lo he visto. "No me busque en esta batalla, señor Hernando, porque yo no estoy a favor del insulto de nadie".

Los intentos de hablar por encima de Rafael Hernando han sido tan repetitivos, que Cristina Pardo ha tenido que mediar para aclarar que no se le estaba entendiendo.