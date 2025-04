'Ayuso' y 'Nacho Cano' cantan "Hijo de la fruta" en su nuevo musical 'Berrinche'

En medio de la entrevista de 'Nacho Cano', interpretado por Raúl Pérez en El Intermedio, irrumpe de forma inesperada 'Isabel Díaz Ayuso', encarnada por Cristina Gallego, para anunciar su nuevo y particular musical: 'Berrinche'.

"Cuenta la historia de dos valientes españoles, Isabel y yo, que luchan contra el régimen de un malvado dictador que quiere destruir España y a la España dentro de España", anuncia el 'compositor'.

Y para promocionar este peculiar montaje, ambos han preparado el tema central de 'Berrinche', titulado 'Hijo de la fruta', que interpretan en directo en el plató. "¡Qué nervios! Me siento como Ana Torroja", comenta entusiasmada la 'presidenta' de la Comunidad de Madrid.

La letra, cargada de sátira, no deja títere con cabeza. "Tonto el que no entienda, van por este menda", canta el 'Nacho Cano' ficticio, haciendo referencia a la polémica sobre los becarios de su musical Malinche. Y añade: "¡Pinche mexicana! Se ha aliado con Sánchez, para atacar a Isabel. Que es mi coleguita, me da medallitas".

Por su parte, la versión paródica de Ayuso tampoco se queda atrás: "Yo he visto Malinche, y es muy buena. Aunque todos cobre cuatro perras. Pero el perro Sánchez quiere despistarte de lo de su mujer. Es todo de coña, pogre, chusma, roña. ¡Esto es un Watergate!".

Puedes ver la actuación completa y disfrutar del tema en el vídeo disponible en la web de El Intermedio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.