Dos asesinos, un agresor sexual o un antiguo actor: los fugitivos británicos más buscados en las costas de España

¿Por qué es importante? Desde 2006, la plataforma independiente 'Crimestopper' ha buscado pistas, a través de este tipo de campañas, de hasta 111 fugitivos, de los que han logrado capturar a 98.

El Ministerio del Interior ha lanzado una campaña para localizar a una docena de fugitivos británicos en España, incluyendo asesinos, un agresor sexual y traficantes de drogas. Destaca la presencia de un exactor de televisión entre ellos. La mayoría son británicos, aunque uno es de origen ruso, y se encuentran en las costas españolas, consideradas un refugio ideal. Desde 2006, 'Crimestopper' ha ayudado a capturar a 98 de 111 fugitivos buscados, 47 de ellos en España. Recientemente, la Guardia Civil detuvo a Simon Dutton en Alicante. Kevin, un peligroso asesino, sigue prófugo desde hace más de 20 años.

Nueva campaña de la Ministerio del Interior con una docena de los fugitivos británicos más buscados en España. Entre ellos, dos asesinos, un agresor sexual, seis criminales vinculados al tráfico de droga y tres más relacionados con delitos de fraude y blanqueo de dinero. ¿La sorpresa? Que en la lista hay un antiguo actor de televisión.

De los 12, hay uno que es de origen ruso, mientras que los demás son británicos. Lo que tienen en común es que se encuentran en las costas españolas, al ser un lugar idóneo para esconderse. "Es importante que hablemos en Alicante, en Málaga, en toda Andalucía para asegurarnos de que nuestro mensaje se conoce", subraya Rick Jones, director adjunto de la Agencia Nacional del Crimen (NCA).

Algo que confirman los datos. Desde 2006, la plataforma independiente 'Crimestopper' ha buscado pistas, a través de este tipo de campañas, de hasta 111 fugitivos, de los que han logrado capturar a 98. De ellos, 47 se escondían en España, al tratarse de "una colonia de residentes muy grande". Además, "el aeropuerto de Alicante es el que mayor número de vuelos y pasajeros británicos recibe", explica Francisco Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Precisamente, este mismo jueves, horas después de la presentación de la campaña, la Guardia Civil ha detenido a uno de ellos. Se trata de Simon Dutton quien ha sido arrestado junto a otras tres personas en el marco de una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía (Alicante) contra una red relacionada con el tráfico de drogas y la falsedad documental, en la que han sido arrestadas otras tres personas.

Kevin, un asesino de dos metros

Uno de los más peligrosos de esta lista es Kevin, del que se destaca su altura, al medir unos dos metros. Ahora podría tener el aspecto que aparece en las imágenes bajo estas líneas, pero se le busca desde hace más de 20 años. Y es que cuando solo tenía 24, asesinó a un adolescente de 16 por una deuda de 200 euros. Después mató a una mujer de 22, madre de dos niños, por encargo.

Kevin, un doble asesino, entre los más buscados.

De hecho, hace diez años trataron de localizarle montando una campaña en Alicante para poder ver su foto desde la toalla. En su captura está muy implicado un expolicía de Reino Unido que ha viajado por el mundo tras sus pasos. Ahora bien, si se tiene información, ya sea de este como del resto de fugitivos, es de gran importancia ponerse en contacto con la página web de 'Crimestopper'.

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