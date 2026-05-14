Mayte Alcaraz, tajante sobre el esperpento de Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nunca lo hubiéramos imaginado"

Mayte Alcaraz reflexiona sobre la expulsión de los agitadores ultras Bertrand Ndongo y Vito Quiles del Congreso: "No son periodistas, son mercenarios de un tipo de política que está haciendo mucho daño a nuestra democracia".

Bertrand Ndongo y Vito Quiles han intentado acceder hoy en el Congreso de los Diputados, a pesar de que se les había suspendido cautelarmente y sine die la acreditación por vulnerar las normas. De hecho, Ndongo conseguía entrar y la Policía le ha tenido que buscar por las instalaciones para poder echarle.

"Ya nos imaginábamos que hoy iba a pasar algo", afirma Irene Rupérez, periodista de laSexta en el Congreso, que explica que Ndongo "ha entrado de forma lícita" en el Congreso al no habérsele comunicado a su empresa de forma oficial la expulsión.

Respecto a esta nueva "situación esperpéntica y extravagante", según Cristina Pardo, que se ha instalado en el Congreso, Mayte Alcaraz afirma que "nunca lo hubiéramos imaginado".

Tras muchos años como periodista en el Congreso, Alcaraz asegura que "había unas normas deontológicas, un respeto, un trabajo y unos códigos que compartíamos todos". "Los periodistas luchábamos por sacar exclusivas, por hablar con los políticos, pero desde luego no acosábamos, no perseguíamos".

Respecto a los agitadores ultras como Quiles y Ndongo, Mayte afirma que "no son periodistas porque los propios periodistas no los reconocemos como tales". "Somos nosotros los que tenemos que poner anticuerpos, porque sabemos lo que es periodismo y lo que no lo es, y eso no lo es. Son mercenarios de un tipo de política que está haciendo mucho daño a nuestra democracia", sentencia.

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