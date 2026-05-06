Una diputada mexicana afea a Ayuso sus polémicas palabras en México: "Falta el respeto a nuestra cultura, país y democracia"

Una diputada mexicana afea a Ayuso que reivindique la conquista española: "Falta el respeto a nuestra cultura, país y democracia"

Los detalles La diputada de centroizquierda Anayeli Muñoz no ha dudado en acercarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras haber coincidido en un vuelo. Entre otras críticas, le ha recordado a Isabel Díaz Ayuso que México se escribe "x" y no con "j".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa su viaje en México, donde ha tenido un tenso encuentro con la diputada Anayeli Muñoz. Muñoz expresó su desacuerdo con las declaraciones de Ayuso sobre la conquista española y la medalla que recibirá del Congreso de Aguascalientes, otorgada por el Partido Acción Nacional por fomentar las libertades. Ayuso, sorprendida, defendió no haber insultado a México. Muñoz le recordó que sus comentarios han faltado al respeto a la cultura mexicana. Ayuso respondió escuetamente. A pesar de las tensiones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que la visita no afectará las relaciones bilaterales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa con su viaje internacional por México. Este miércoles es su segundo día de diez y ha vivido un encuentro que no le ha sentado del todo bien. Una diputada mexicana no ha dudado en acercarse hasta ella y hacerle saber que no comparte su reivindicación por la conquista de España a Latinoamérica. Tampoco le parece bien que se premie con una medalla a la política del PP.

Se trata de la diputada Anayeli Muñoz, de centroizquierda. Ambas han coincidido en un vuelo y, tras dejar el avión, en plena madrugada y todavía en el aeropuerto de Aguascalientes, han tenido una pequeña charla. "No estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. Yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto. A usted la invitaron, pero usted ha realizado unas expresiones contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo". Así ha empezado este encuentro. Estas son las palabras que ha usado la diputada mexicana para mostrarle su malestar a Ayuso.

Ante ello y tras poner un par de caras de asombro e incomodidad, Isabel Díaz Ayuso ha respondido: "¿Pero les he insultado? ¿Les he ofendido? ¿He dicho 'maldigo México', 'malo México'?".

Anayeli Muñoz ha querido volver a centrar este intercambio de opiniones en pleno aeropuerto, pidiendo a la presidenta del PP que reconozca que "es importante reconocer los abusos". "En repetidas ocasiones ha dicho que España tuvo que venir a 'civilizarnos'", le ha recordado para añadir que Ayuso "falta el respeto a nuestra cultura, a nuestro país y a nuestra democracia".

Antes de marearse, le ha mandado un último mensaje a Ayuso al explicarle que cuando escriba en redes sociales sobre México, lo haga con "x" y no con "j". De nuevo, la respuesta de Ayuso ha sido escasa: "Muy bien, venga".

Hay que recordar que a la popular presidenta madrileña le van a hacer entrega de una medalla en el Congreso de Aguascalientes a propuesta de la formación de derechas Partido Acción Nacional (PAN) junto a sus socios legislativos. Según ha justificado la derecha mexicana, Ayuso se merece el premio por su labor para fomentar las libertades.

En la noche del martes, la popular fue más elocuente. "No pretendo dar ninguna lección de historia a nadie ni renegar tampoco de todo lo que hizo España", dijo. ""Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje y la unión", aseguró.

A lo que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que "a quienes reviven la conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota". Eso sí, este miércoles ha mantenido que la visita al país de Ayuso no va a afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países, entre México y España.

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