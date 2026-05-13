El débil y contradictorio relato de Ayuso sobre su viaje a México que utiliza para cargar contra el Gobierno

Entre líneas Ayuso intenta salir al paso de su fallido viaje a México con un relato que carga contra la presidencia mexicana y contra el Gobierno español. Ataques que caen por su propio peso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado crear un relato sobre su viaje a México que no coincide con los hechos. Asegura que fue atacada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque la hemeroteca indica que Sheinbaum criticó a la oposición mexicana. Ayuso también afirma que el Gobierno español no la protegió, pese a que no solicitó apoyo ni compartió su agenda con las autoridades. El ministro Félix Bolaños ironizó sobre la situación, sugiriendo que el único riesgo era que sus vacaciones se acortaran. Además, hay controversia sobre quién financió su viaje, ya que Ayuso contradijo a su consejero al afirmar que "gran parte" fue cubierta por invitaciones de empresarios e instituciones mexicanas.

"Nadie me protegió, ni el gobierno ni Sheinbaum". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intenta imponer un relato de su viaje a México que nunca ha ocurrido. Un relato que se choca directamente con los hechos reales.

La 'popular' asegura en sendas entrevistas en la COPE y Telemadrid que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la atacó. Pero la hemeroteca demuestra que lo que hizo en realidad Sheinbaum fue cargar contra la oposición mexicana.

Ayuso también afea que el Gobierno español no la protegió. Otro discurso que cae por su propio peso ya que es público que el equipo de la presidenta madrileña no solicitó ningún tipo de apoyo a su comitiva, ni trasladó ningún miedo a que se produjera un incidente. Es más, ni siquiera quiso compartir su agenda con las autoridades. A día de hoy se desconoce que hizo Ayuso entre el jueves y el domingo, cuatro días en los que no tuvo actos públicos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ironizado con la denuncia de la presidenta madrileña, proclamando que el único "riesgo que corría era que sus vacaciones se acortaran".

Fuentes del Ministerio de Exteriores a la Sexta, defienden que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda". Y añaden que "su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la Embajada".

Otra de las polémicas contra la que Ayuso se da de cara es la económica. ¿Quién pagó su viaje y el de todo su equipo a México? Su consejero de Presidencia aseguraba el lunes que se había pagado con fondos públicos, pero la propia presidenta le desmentía este martes asegurando que "gran parte" eran invitaciones de empresarios e instituciones mexicanas.

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