Juanma Moreno encara la recta final de campaña con prudencia sobre la mayoría absoluta, Vox le tacha de "soberbio" y Montero recuerda la crisis de cribados

Entre líneas Según la última encuesta del CIS andaluz, Juanma Moreno, podría alcanzar la mayoría absoluta, mientras que en el PSOE están preocupados por una posible debacle electoral.

Este domingo 17 de mayo, la comunidad autónoma más poblada de España elegirá a su nuevo líder. Juanma Moreno y María Jesús Montero, los principales candidatos, enfrentan incógnitas cruciales: si el enfoque de la izquierda en la sanidad pública evitará su declive y si Moreno logrará suficientes votos para no depender de Vox. Moreno ha recurrido nuevamente a una vaca como talismán, estrategia que le dio éxito anteriormente. Santiago Abascal, líder de Vox, criticó la negativa de Moreno a negociar con su partido. La izquierda, liderada por Montero y Antonio Maíllo, destaca la crisis de los cribados en sanidad como eje de su campaña, buscando recuperar votantes.

La comunidad autónoma más poblada de España elegirá este domingo 17 de mayo a su nuevo presidente o presidenta. Los dos principales candidatos, Juanma Moreno y María Jesús Montero, apuran la recta final de campaña con dos incógnitas sobre la mesa: si el discurso de la izquierda en favor de la sanidad pública será suficiente para no hundirse, y si la prudencia de Moreno le hará conseguir votos suficientes para no depender de Vox.

Juanma Moreno ha decidido este jueves encomendar una vaca porque, según ha explicado, "siempre han sido un talismán". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado al respecto y ha afirmado en Córdoba que "cada uno lo hace a lo que quiere", aunque "yo preferiría a un Cristo o una Virgen".

Sin embargo, no es la primera vez que el candidato 'popular' recurre a este animal para tener suerte en las elecciones. Ya lo hizo hace cuatro años y ganó las elecciones con mayoría absoluta. Esta vez, confía en la nieta de aquella vaca para que impulse ese objetivo: una mayoría sobre la que todavía se muestra muy cauto.

"Noto un enorme exceso de confianza. Yo tengo adversarios muy sólidos, muy fuertes", ha advertido en una entrevista en 'Cadena Ser'.

Por su parte, Abascal ha aprovechado para resaltar el rechazo de Moreno a negociar con Vox, algo que considera un "ejercicio de soberbia" con el que Moreno Bonilla "no respeta a los votantes de Vox".

Recuerdo de la crisis de los cribados

Mientras, en la izquierda, los socialistas han puesto el foco durante toda la campaña en la sanidad, sobre todo tras la crisis de los cribados que enfrentó el gobierno andaluz hace unos meses y que aún no se ha resuelto.

Para el ministro Óscar Puente, Juanma Moreno va a interpretar su hipotética victoria "como un cheque en blanco para seguir privatizando la sanidad pública". Al mismo tiempo, Montero intenta impulsar el regreso de aquellos votantes que, en las últimas elecciones, pudieron irse al PP.

"Cualquiera que haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros", ha pedido la candidata socialista durante un mitin en Cádiz.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, también insiste en la crisis de los cribados y ha asegurado que "Moreno Bonilla sigue sin contarnos a la sociedad andaluza la verdad". "Miente porque, si dijera la verdad, perdería las elecciones", ha lanzado.

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