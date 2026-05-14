El recordatorio de Cristina Pardo al diputado del PP Rafael Hernando: "El que seguro que no es periodista es usted. No me han dejado preguntar nunca"

Cristina Pardo protagoniza un intenso debate con Rafel Hernando, diputado del PP, a propósito de la suspensión de Vito Quiles y Ndongo. La presentadora recuerda que "He cubierto PP muchos años y no me han dejado preguntar nunca jamás".

Rafael Hernando, diputado del PP en el Congreso, protagoniza una intensa entrevista con Iñaki López y Cristina Pardo a propósito de la suspensión de la acreditación de los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que él mismo ha criticado en sus redes sociales.

Hernando, que echa balones fuera cuando le preguntan por la contratación de Quiles para cerrar la campaña del PP en Aragón y asegura que solo "le dejaron intervenir en un mitin", por otro lado asegura que no le gustan "los métodos" del agitador ultra.

El diputado entabla un acalorado debate en el que acusa a laSexta, o a "uno de los medios a los que pertenece a su grupo" de tener "una cámara de televisión vigilando a la señora Rita Barberá todos los días".

"También hemos estado a las puertas de la casa de Ábalos", le responde Cristina Pardo, que le explica que "la diferencia entre un periodista y un activista es que los periodistas estamos educadamente a las puertas de un político, al que por cierto le pagamos el sueldo, hacemos preguntas y no ofendemos a nadie", mientras que en el caso de Ndongo y Quiles "estamos hablando de insultos".

"Señor Hernando, no voy a discutir con usted lo que es noticia de lo que no, porque aquí el que seguro que no es periodista es usted", prosigue la presentadora de Más Vale Tarde, que pregunta al diputado del PP si "no le ha sorprendido que sea la primera vez que los periodistas se ponen de acuerdo en algo".

Hernando, por su parte, se mantiene firme en su crítica a la suspensión de los agitadores y afirma que "cuando un político se pone delante de una cámara y se pone delante de una rueda de prensa, tiene la obligación de contestar a los medios, y más en el Congreso de los Diputados".

"A mi ustedes no me daban la palabra. He cubierto PP muchos años y no me han dejado preguntar nunca jamás en la Moncloa", le rebate Cristina con rotundidad.

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