Contradicciones
Ayuso pasa de tachar a México de "narcoestado" a considerarlo socio estratégico para justificar su viaje institucional
Los detalles La líder 'popular' ha destacado que este viaje, que comienza el domingo, "va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados mexicanos".
Resumen IA supervisado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado una notable contradicción respecto a su postura sobre México. Hace unas semanas calificó al país como un "narcoestado" durante una cumbre progresista en Barcelona, pero ahora destaca la importancia de su próximo viaje institucional a México para fomentar la inversión y promocionar la cultura madrileña. Ayuso ha resaltado que su visita busca fortalecer las relaciones con diversas ciudades mexicanas y visitar empresas que invierten en Madrid. Además, participará en eventos culturales y reuniones con nuevos inversores, subrayando la relevancia de estas actividades para la Comunidad de Madrid.
* Resumen supervisado por periodistas.
Contradicción tras contradicción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cambiar drásticamente de opinión, esta vez sobre México, país al que consideró un "narcoestado" hace tan solo unas semanas y al que viajará en los próximos días.
Entre otras ocasiones, mientras se celebraba la cumbre progresista celebrada en Barcelona, a la que asistieron mandatarios como Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum o Luiz Inácio Lula da Silva, la líder 'popular' dijo que México era un "narcoestado". También lo hizo en un discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago.
Sin embargo, ahora subraya la importancia de su viaje institucional la semana que viene "para atraer inversión de empresas a la Comunidad de Madrid y promocionar la cultura".
Así lo ha apuntado Ayuso durante el acto de apertura del primer tramo de ampliación de la carretera M-607, donde ha destacado que este viaje, que comienza el domingo, "va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados de México".
Por su parte, la presidenta madrileña también ha comentado que van a visitar algunas empresas, grupos empresariales que están realizando "grandes inversiones" en Madrid y que tienen "contratadas a miles de personas, dando empleo".
Asimismo, participarán en ferias culturales como la de San Marcos en Aguascalientes, donde la Comunidad de Madrid tiene una "amplísima" presencia, y establecerán nuevos convenios culturales con ellos.
Además, formarán parte de los Premios Platino del cine iberoamericano, que "un año se celebran en Madrid y un año en México, y donde la Comunidad de Madrid, como patrocinador, "realiza un desembolso para atraer turismo y también promocionar la cultura española en este país".
Por último, ha expuesto que asistirán y defenderán el trabajo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, formado por "jóvenes artistas que están triunfando" fuera de las fronteras españolas, y mantendrán reuniones con nuevos inversores "en un país de inmensas dimensiones".
No obstante, hace semanas, Ayuso expresaba en un discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago que era todo un honor coincidir con María Corina Machado en España: "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo".
"Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo les ha arrebatado todo. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", añadió la 'popular'. Así, Ayuso vuelve a contradecirse alabando su viaje a un lugar que juzgó y criticó.
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