Ayuso pasa de tachar a México de "narcoestado" a considerarlo socio estratégico para justificar su viaje institucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid

Los detalles La líder 'popular' ha destacado que este viaje, que comienza el domingo, "va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados mexicanos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado una notable contradicción respecto a su postura sobre México. Hace unas semanas calificó al país como un "narcoestado" durante una cumbre progresista en Barcelona, pero ahora destaca la importancia de su próximo viaje institucional a México para fomentar la inversión y promocionar la cultura madrileña. Ayuso ha resaltado que su visita busca fortalecer las relaciones con diversas ciudades mexicanas y visitar empresas que invierten en Madrid. Además, participará en eventos culturales y reuniones con nuevos inversores, subrayando la relevancia de estas actividades para la Comunidad de Madrid.

Contradicción tras contradicción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cambiar drásticamente de opinión, esta vez sobre México, país al que consideró un "narcoestado" hace tan solo unas semanas y al que viajará en los próximos días.

Entre otras ocasiones, mientras se celebraba la cumbre progresista celebrada en Barcelona, a la que asistieron mandatarios como Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum o Luiz Inácio Lula da Silva, la líder 'popular' dijo que México era un "narcoestado". También lo hizo en un discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago.

Sin embargo, ahora subraya la importancia de su viaje institucional la semana que viene "para atraer inversión de empresas a la Comunidad de Madrid y promocionar la cultura".

Así lo ha apuntado Ayuso durante el acto de apertura del primer tramo de ampliación de la carretera M-607, donde ha destacado que este viaje, que comienza el domingo, "va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados de México".

Por su parte, la presidenta madrileña también ha comentado que van a visitar algunas empresas, grupos empresariales que están realizando "grandes inversiones" en Madrid y que tienen "contratadas a miles de personas, dando empleo".

Asimismo, participarán en ferias culturales como la de San Marcos en Aguascalientes, donde la Comunidad de Madrid tiene una "amplísima" presencia, y establecerán nuevos convenios culturales con ellos.

Además, formarán parte de los Premios Platino del cine iberoamericano, que "un año se celebran en Madrid y un año en México, y donde la Comunidad de Madrid, como patrocinador, "realiza un desembolso para atraer turismo y también promocionar la cultura española en este país".

Por último, ha expuesto que asistirán y defenderán el trabajo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, formado por "jóvenes artistas que están triunfando" fuera de las fronteras españolas, y mantendrán reuniones con nuevos inversores "en un país de inmensas dimensiones".

No obstante, hace semanas, Ayuso expresaba en un discurso telemático en un evento en Mar-a-Lago que era todo un honor coincidir con María Corina Machado en España: "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo".

"Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo les ha arrebatado todo. Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", añadió la 'popular'. Así, Ayuso vuelve a contradecirse alabando su viaje a un lugar que juzgó y criticó.

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