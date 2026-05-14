La Policía busca al agitador ultra Bertrand Ndongo en el Congreso para expulsarle tras la retirada de su acreditación

Los detalles Bertrand Ndongo entraba a primera hora al Congreso porque aún no se le había notificado a su medio de comunicación de forma oficial que se le ha retirado la acreditación. Ahora ya ha sido comunicado y la seguridad del Congreso le busca para expulsarle.

La Mesa del Congreso ha suspendido "cautelar e indefinidamente" la acreditación de los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo, aunque Ndongo pudo acceder al Congreso tras el anuncio. La suspensión se debe a múltiples denuncias desde 2025 por comportamientos inapropiados, como grabaciones en lugares no permitidos e interrupciones en ruedas de prensa. La decisión se ampara en el artículo 56.2 del Reglamento del Congreso, buscando proteger los derechos de diputados y periodistas. Desde el grupo socialista y Sumar, se considera una medida en defensa de la libertad y el respeto democrático, y se critica el apoyo de PP y Vox a los implicados.

Este miércoles, la Mesa del Congreso suspendía de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo en la Cámara Baja. Una suspensión que decían que se iba a aplicar de manera inmediata.

Sin embargo, hoy Bertrand Ndongo accedía con normalidad al Congreso. Una imagen que chocaba con lo anunciado ayer y que dejaba dudas sobre si se había dado un fallo de algún tipo. La explicación, según ha podido saber laSexta, es que el Congreso aún no había comunicado a los medios en los que trabajan Ndongo y Quiles la retirada de la acreditación.

Hace unos minutos, según ha podido saber laSexta, la comunicación oficial por escrito ya ha llegado y en estos momentos la Policía le busca en el Congreso para proceder a su expulsión. Vito Quiles ha intentado acceder hace unos minutos a la Cámara Baja y no se le ha permitido porque ya consta que también tiene la comunicación oficial.

La acreditación de ambos no se retira por "hacer preguntas incómodas", como aseguran los afectados. Vito Quiles acumula ocho expedientes y Ndongo tres por denuncias presentadas a instancias del PSOE, Sumar, Podemos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios desde 2025, por comportamientos como grabar en lugares no permitidos o interrumpir ruedas de prensa.

Fuentes de la Mesa han indicado a laSexta que se ha tomado esta decisión "después de que en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados".

Consideran además que "este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas (...) constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución".

Aplican así el artículo 56.2. del Reglamento del Congreso, al considerar que con ello se puede aplicar una suspensión cautelar que protege los intereses de derechos de los diputados y la prensa "ante la reiteración de los altercados y en favor de la convivencia".

Fuentes del grupo parlamentario socialista juzgaron "adecuada" la decisión de la Mesa, citando el reciente incremento de incidentes y argumentando que "es una decisión a favor de la libertad, del respeto y de la democracia. Porque defender la libertad de prensa también es garantizar que nadie convierta las ruedas de prensa y las dependencias del Congreso en un espacio de acoso, provocación o violencia verbal" ni en "un plató de insultos" e "intimidación permanente".

A su vez, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, interpretó que "el Congreso ha enviado un mensaje claro a PP y Vox: tienen que dejar de blanquear y financiar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo porque no actúan como periodistas sino como agitadores ultras que intimidan y hostigan a diputados y profesionales de la información"

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