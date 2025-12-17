Ahora

Crisis de Gobierno

Puente estalla contra Eduardo Madina con la fragilidad de la legislatura de fondo: "El que está acabado eres tú"

¿Qué están diciendo? El exdiputado socialista considera que la legislatura estaba "más que terminada" desde la encarcelación de Santos Cerdán, unas palabras que no han sentado muy bien al ministro de Transportes.

Imagen de archivo de Óscar Puente.Imagen de archivo de Óscar Puente.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La tensión dentro del PSOE por los escándalos de corrupción y acoso es evidente, y también llega a las redes sociales. Óscar Puente ha arremetido este miércoles contra Eduardo Madina tras sus críticas a la crisis que vive el partido.

El ex secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados ha opinado que "esta crisis no está en el Gobierno sino en el PSOE", y ha afirmado que la legislatura estaba "más que terminada" desde la encarcelación de Santos Cerdán.

"Los casos de corrupción, los dos secretarios de organización en la cárcel, el caso de Leire Díez, lo de la SEPI, lo de Koldo García, las derivaciones y subtramas de acoso sexual o agresiones sexuales del señor Salazar… todo esto no sucede en el Consejo de Ministros", ha declarado Madina en 'Hoy por Hoy', de Cadena Ser.

Esto lleva a que haya dirigentes de Sumar que "creen que es un error solicitar una remodelación del Consejo de Ministros, igual que hay votantes de Sumar que creen que es un error continuar siendo parte de este Gobierno".

Para Madina, la legislatura se encuentra en una fase de desgaste irreversible: "Dure lo que dure el final, el ciclo ha terminado. La legislatura está cerrada en la medida en que dos secretarios de organización del Partido Socialista han estado en la cárcel…".

"Estamos conociendo cada vez más una estructura, una trama que era enorme y que alcanzó a mucha gente y que tiene una entidad más significativa de lo que a priori parecía", ha expresado en Cadena Ser.

Óscar Puente no se ha contenido ante estas críticas y ha sido muy duro con Madina. "El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", ha reprochado el ministro en X.

Eduardo Madina se presentó como candidato a las primarias del PSOE en 2014. Se enfrentó a Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias y quedó en segundo lugar con el 36,15% de los votos, por detrás del actual presidente del Gobierno.

Las 6 de laSexta

  1. Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"
  2. Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
  3. La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa
  4. Los Mossos desalojan a centenares de migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña.
  5. Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
  6. Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix