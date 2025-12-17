Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix

¿Qué han dicho? El presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery señala que la oferta de Paramount les parece "inadecuada" y con importantes "riesgos y costes" para los accionistas.

El consejo de Warner Bros Discovery ha rechazado la oferta de 108.400 millones de dólares de Paramount debido a la falta de garantías de financiación. En cambio, ha recomendado la fusión con Netflix, valorada en 82.700 millones de dólares. La decisión unánime del consejo destaca que la propuesta de Paramount no beneficia a Warner Bros ni a sus accionistas y no cumple con los criterios de una "Propuesta Superior". Paramount ofreció 30 dólares por acción, superando los 27,75 dólares de Netflix, pero Warner Bros cuestiona la solvencia de Paramount y su estructura financiera. Además, Warner Bros ha señalado riesgos en la financiación de Paramount y dudas sobre su solvencia crediticia.

El consejo de Warner Bros Discovery ha rechazado la oferta hostil de Paramount por 108.400 millones de dólares, alegando que no ofrecía garantías de financiación adecuadas.

Mientras, han recomendado por unanimidad la fusión con Netflix, que valora a la multinacional en 82.700 millones de dólares (70.330 millones de euros).

La decisión unánime del consejo de administración de Warner Bros. Discovery contraria a la OPA lanzada por Paramount Skydance (PSKY) el pasado 8 de diciembre apunta que la propuesta "no beneficia a WBD ni a sus accionistas" y no cumple con los criterios de una "Propuesta Superior" según los términos del acuerdo de fusión de WBD con Netflix anunciado el 5 de diciembre de 2025.

Asimismo, el consejo de Warner Bros. Discovery "reitera por unanimidad su recomendación a favor de la fusión con Netflix", por lo que recomienda a los accionistas de WBD que rechacen la oferta de PSKY.

"Tras una cuidadosa evaluación de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada recientemente por Paramount, el consejo concluyó que el valor de la oferta es inadecuado, con importantes riesgos y costes para nuestros accionistas", ha declarado Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

Paramount lanzó el pasado 8 de diciembre una OPA para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery con un valor empresarial de 108.000 millones de dólares, frente a los 82.700 millones de dólares de la propuesta de Netflix.

En concreto, la OPA de PSKY ofrece 30 dólares en efectivo por acción, por encima de los 27,75 dólares del acuerdo de Netflix. En este sentido, la oferta de Paramount busca adquirir la totalidad de WBD, mientras que Netflix pretende hacerse con los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Warner Bros cuestiona la solvencia de Paramount

Paramount ha presentado un total de seis ofertas para adquirir el estudio completo de Warner Bros, incluidas sus cadenas de televisión, entre ellas CNN y TNT Sports.

Anteriormente ha afirmado que el fideicomiso de la familia Ellison que, según Paramount, contiene más de 250.000 millones de dólares en activos, incluidos alrededor de 1.160 millones de acciones de Oracle, es más que suficiente para cubrir el compromiso de capital.

"Sugerir que no somos 'buenos pagadores' (o que podríamos cometer fraude para intentar eludir nuestras obligaciones), como han especulado ciertos informes, es absurdo", escribió Paramount en una carta a los accionistas de Warner Bros la semana pasada. Añadió que sus compromisos de deuda no están condicionados a la situación financiera de Paramount.

Warner Bros, sin embargo, ha señalado este miércoles lo que describió como riesgos estructurales en la financiación propuesta por Paramount, y también ha planteado dudas sobre la situación financiera y la solvencia crediticia de Paramount.

La oferta se basaba en una estructura cruzada y condicionada entre siete partes, con el Ellison Revocable Trust aportando solo el 32% del compromiso de capital requerido y limitando su responsabilidad a 2.800 millones de dólares, según Warner Bros. Además, señaló que los activos del fideicomiso podrían retirarse en cualquier momento.

