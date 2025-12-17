Locura en Talavera de la Reina con el Real Madrid: "Parece que no es real"

La ciudad toledana ha recibido por todo lo alto al conjunto blanco este miércoles para disputar los dieciseisavos de la Copa del Rey.

Talavera de la Reinaha vivido este miércoles un espectacular recibimiento a la expedición del Real Madrid.

Los de Xabi Alonso se enfrentan al equipo de Primera Federación con muchas bajas, pero con KylianMbappé en la convocatoria.

Elisa Lasso ha estado en la ciudad y las palabras que más repetían los aficionados era "emoción" e "histórico": "Lo ves aquí y parece que no es real".

El estadio municipal El Prado albergará en la noche de este miércoles a 4.150 espectadores que caldearan la visita del Real Madrid.

La gran curiosidad del feudo toleado son los asientos de los banquillos: son los del antiguo Anoeta que donó la Real Sociedad.