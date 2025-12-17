La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa

El contexto El juez Adolfo Carretero propuso hace unas semanas sentar en el banquillo a Errejón porque considera que hay indicios de que podría haber actos con contenido sexual sin consentimiento de la víctima y proponía, por tanto, que sea enviado a juicio.

La Fiscalía de Madrid no acusará al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por abusos sexuales continuados contra la actriz Elisa Mouliaá y ha pedido el archivo de la causa, según han confirmado a laSexta fuentes fiscales.

El juez Adolfo Carretero propuso hace unas semanas sentar en el banquillo a Errejón porque considera que hay indicios de que podría haber actos con contenido sexual sin consentimiento de la víctima y proponía, por tanto, que sea enviado a juicio.

En el auto equivalente al procesamiento, el juez hablaba de tres episodios distintos en los que el exdirigente de Sumar habría cometido un delito de agresiones sexuales. Además, señalaba que Mouliaá habló de tres escenarios diferentes: en el ascensor de la casa de los amigos a la que fueron después de la presentación del libro de Errejón, posteriormente en ese domicilio y finalmente en el taxi que les iba a llevar a la casa de la actriz. Por ello, en el auto el juez habla en plural de ese delito de agresiones sexuales.

Mouliaá pidió tres años de cárcel para Errejón

Los hechos tuvieron lugar una noche de septiembre de 2021 cuando ambos acudieron a una fiesta de un amigo cuando, según la actriz, Errejón la habría agredido sexualmente. "No me violó porque le paré", declaró tajantemente la actriz ante el juez. Aunque en privado dijo a una amiga que no le denunciaba "porque crea que sea un delito tía", el magistrado afirmó que Mouliaá no tiene por qué saber lo que es un delito y lo que no, y que le basta con lo que le explicó a él en su juzgado.

Errejón la habría agredido en un primer momento cuando subían al domicilio en el ascensor besándola sin su consentimiento. Pero la incomodidad habría pasado a algo más dentro de la habitación. "Cuando me empuja primero a la pared yo le intento quitar. Le dije que me estaba sintiendo superincómoda, que me dejase en paz", aseguró. Por su parte, Errejón recordó la escena de otra manera ante el juez. Él solo veía a "dos personas que se están besando en una fiesta" y negó haber empujado a la actriz.

El pasado 1 de diciembre, Mouliaá reclamó en un escrito que se abriera una pieza de responsabilidad civil y la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo al exdirigente de Sumar. De esta manera, la actriz había pedido tres años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual y 30.000 euros por daños morales. El acusado siempre ha negado los hechos y nunca ha reconocido haber tenido alguna conducta inapropiada.

Ahora, la Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Íñigo Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones para el trámite del procedimiento abreviado.

Sostiene el ministerio público que el auto resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, pero entiende el Ministerio Público que tales indicios resultan "insuficientes como para formular escrito de acusación". Por dicho motivo, la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Además, la Fiscalía ha remitido un segundo escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones dirigidas contra Íñigo Errejón por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales continuados, "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito".

Errejón se querelló contra la actriz por calumnias

Mientras, el exportavoz de Sumar se querelló contra la actriz por un delito de calumnias por atribuirle falsamente un delito de extorsión relacionado con dos testigos que declararon en la causa en la que ella le denunció por un presunto delito de agresión sexual. Una querella que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego admitió a trámite .

Según el auto al que tuvo acceso laSexta a principios de diciembre, el juez citó a declarar tanto a Errejón como a Mouliaá el próximo 17 de febrero. En la resolución, el magistrado sostenía que los hechos descritos en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de calumnias.

La querella llega después de que la defensa de Errejón solicitara un acto de conciliación en el que reclamaba a Mouliaá una indemnización de 10.000 euros si se retractaba de sus afirmaciones. La actriz rechazó conciliar, lo que abrió la vía para la acción penal.

