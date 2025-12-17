Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

¿Por qué es importante? La Administración Trump ha designado al régimen venezolano como organización terrorista extranjera. Los precios del petróleo han subido más del 1% tras el anuncio del bloqueo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo de petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, intensificando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esta medida busca atacar la principal fuente de ingresos del país sudamericano. Aunque no está claro cómo se aplicará el bloqueo, la presencia militar estadounidense en la región ha aumentado significativamente. La designación del régimen venezolano como organización terrorista extranjera refuerza la postura de Trump. Mientras tanto, el mercado petrolero reacciona ante la posible reducción de exportaciones venezolanas. En respuesta, Venezuela ha rechazado las acciones de Trump, calificándolas de amenaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, apuntando a su principal fuente de ingresos. No está claro cómo Trump impondrá la medida contra los buques sancionados ni si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar embarcaciones como lo hizo la semana pasada. El gobierno ha desplegando miles de tropas y casi una docena de buques de guerra, incluido un portaaviones, en la región.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA", escribió Trump en Truth Social. "Por lo tanto, hoy ordeno el BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela".

Los futuros del crudo estadounidense subieron más del 1%, hasta los 55,96 dólares por barril, en las operaciones asiáticas tras el anuncio de Trump. El precio del petróleo cerró en 55,27 dólares por barril el martes, su nivel más bajo desde febrero de 2021. Los participantes del mercado petrolero indicaron que los precios estaban subiendo en previsión de una posible reducción de las exportaciones venezolanas, aunque seguían a la espera de ver cómo se aplicaría el bloqueo de Trump y si se extendería a los buques no sancionados.

En un comunicado, el gobierno venezolano rechazó la "grotesca amenaza" de Trump. El representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, calificó el bloqueo como "un acto de guerra". "Una guerra que el Congreso nunca autorizó y que el pueblo estadounidense no desea", añadió Castro en X.

Se ha implementado un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Los buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecieron en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

No peligran las reservas de petróleo

Desde la incautación, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente, situación que se agravó por un ciberataque que colapsó los sistemas administrativos de la estatal PDVSA esta semana. Si bien muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sujetos a sanciones, otros que transportan petróleo y crudo del país desde Irán y Rusia no han sido sancionados, y algunas empresas, en particular la estadounidense Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

Por ahora, el mercado petrolero está bien abastecido y hay millones de barriles de petróleo en buques cisterna frente a las costas de China esperando ser descargados. Si el embargo se mantiene durante un tiempo, es probable que la pérdida de casi un millón de barriles diarios de suministro de crudo impulse los precios del petróleo al alza.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una "flota fantasma" de buques cisterna que ocultan su ubicación y a buques sancionados por transportar petróleo iraní o ruso. Hasta la semana pasada, más de 30 de los 80 barcos que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país estaban sujetos a sanciones estadounidenses, según datos recopilados por TankerTrackers.com.

Una presión creciente

La campaña de presión de Trump contra Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han causado la muerte de al menos 90 personas. Trump también ha afirmado que pronto comenzarán los ataques terrestres estadounidenses contra el país sudamericano. En una extensa entrevista con Vanity Fair, Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, afirmó que los ataques contra barcos tenían como objetivo presionar a Maduro.

"Quiere seguir destruyendo barcos hasta que Maduro se rinda", declaró Wiles, citada por la revista en un artículo publicado el martes. Maduro ha alegado que el aumento de tropas estadounidenses tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros del país miembro de la OPEP, que constituyen las mayores reservas de crudo del mundo.

El gobierno de Trump ha designado formalmente al Cártel de los Soles de Venezuela como una organización terrorista extranjera, afirmando que el grupo incluye a Maduro y a otros altos funcionarios.

Maduro, hablando en un evento el martes por la noche antes de la publicación de Trump, declaró: "El imperialismo y la derecha fascista quieren colonizar Venezuela para apoderarse de su riqueza de petróleo, gas, oro, entre otros minerales. Hemos jurado defender nuestra patria incondicionalmente y en Venezuela triunfará la paz".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.