Los Mossos inician el desalojo de 400 migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña

Los detalles El Ayuntamiento, del PP, no ofrece alternativa habitacional para la mayoría de los afectados y explica que, después de dos años ocupación, se trata del mayor desahucio de la historia en España.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, donde residen decenas de personas, principalmente inmigrantes. El operativo comenzó tras establecer un cordón policial, cumpliendo la orden judicial de realizarlo en horario diurno. Antes de la llegada de los agentes, muchos ocupantes abandonaron el lugar, aunque unas 200 personas permanecen con el apoyo de entidades y vecinos. El alcalde Xavier García Albiol anunció el desalojo en redes sociales. La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona destaca la precaria situación de los ocupantes y la creciente pobreza, pidiendo políticas sociales y vivienda para abordar el problema.

Los Mossos d'Esquadra han empezado a desalojar pasadas las 8:00 horas el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), donde residen decenas de personas, la mayoría de origen inmigrante.

A medida que iban desalojando a los migrantes, la tensión ha aumentado y se ha trasladado a la plaza aledaña donde los migrantes desalojados se han reunido con los manifestantes que protestaban por el desalojo. Estos han lanzado piedras, latas y botellas.

Por ahora, aproximadamente han salido una veintena de migrantes de forma pacífica cargados con maletas, pequeños electrodomésticos, bicis y carros. Según indican los Mossos a laSexta, el primer grupo de personas que han salido por la puerta trasera (calle Guifré), han salido de forma voluntaria.

Ahora, los Mossos, Policía Nacional y técnicos de servicios sociales se encuentran dentro del asentamiento y están identificando a los que se han quedado dentro. Revisan si ya están bajo algún tipo de asistencia social y, hecho esto, los van haciendo salir.

Un gran número de furgones de los Mossos han llegado antes de las 7 de la mañana hasta el edificio y sus inmediaciones y han establecido un cordón policial, si bien han esperado a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.

Muchas de las personas que se alojaban en este instituto, que llegó a albergar a unos 400 ocupantes, han abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito esta mañana en su perfil de X: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona", junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió en el día de ayer un comunicado en el que manifiesta que "la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,... y en breve sin un techo para sobrevivir".

"No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor", aunque también tilda de "insostenible" la situación del vecindario próximo al B9, pues "a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando".

La FAVB admite que "es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres. La pobreza no hace más que crecer. Y en nuestra ciudad necesitamos políticas sociales, un plan de vivienda social y la voluntad de trabajar para reducir las desigualdades.

