La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo

El contexto Aunque el PSOE está intentando alejarse del todo de Leire Díez continúa el goteo de imágenes que la sitúan totalmente integrada en los actos del partido.

Leire Díez estaba más integrada en la estructura del PSOE de lo que hacen parecer miembros notables de la formación socialista como María Jesús Montero, que la ha tachado de "chica siniestra" o incluso "friki". En las últimas horas hemos conocido que la fontanera llegó a moderar jornadas y mesas de debate en Ferraz en 2020 junto a Pilar Llop, entonces presidenta del Senado y posteriormente ministra de Justicia, según publica 'El Mundo'.

En uno de esos coloquios feministas escuchamos a Leire Díez preguntarse cómo se podía "reformular la democracia por y para el feminismo". El coloquio tuvo lugar en noviembre de 2020, cuando Díez era directora de comunicación de ENUSA, sociedad publica que depende de la SEPI. Ocupó ese cargo hasta 2021, cuando dio el salto a Correos.

En 'La Razón' recoge que Leire Díez participó en el acto central del PSOE por el 8M de 2020 junto a la propia Montero, Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska. En las imágenes vemos a Díez en primera fila del acto con el teléfono móvil en la mano dispuesta a grabar vídeos y tomar fotografías.

Pese a limitar el papel de Díez a una simple "militante", como aseguró Patxi López en el Congreso, estas nuevas evidencias demuestran que la fontanera era una persona con entidad propia dentro del PSOE.

Hoy la Guardia Civil investiga si Díez usaba su cargo público para llevar a cabo negocios personales junto a Vicente Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

