Limusinas, fiestas y el rescate de una fortuna: los lazos entre la familia Obregón y Jeffrey Epstein en los 80

Lo que se sabe La investigación de 'The New York Times' revela que los padres de la actriz recurrieron a Epstein para ayudarles a recuperar el dinero de una deuda después de que el padre de Ana Obregón y otras familias españolas adineradas invirtieran en una empresa de inversiones en bolsa que acabó quebrando.

Ana Obregón ha sido vinculada a Jeffrey Epstein tras la publicación de una foto de ambos en una limusina en Estados Unidos a principios de los años 80. Según 'The New York Times', la familia de Obregón ayudó a Epstein a construir su fortuna antes de sus condenas por pederastia y proxenetismo, algo que la actriz niega. Sin embargo, laSexta ha obtenido información que confirma parte de esta historia. Epstein, tras dejar Bears Stearns en 1981, buscó familias ricas para gestionar sus inversiones, y la familia Obregón, con una fortuna consolidada por Antonio García, padre de Ana, habría recurrido a él tras perder dinero en la quiebra de Drysdale Securite. Epstein habría ayudado a recuperar el dinero perdido, lo que supuestamente contribuyó al inicio de su fortuna. Ana Obregón niega cualquier vínculo financiero con Epstein y destaca la independencia económica de su familia.

Es la imagen de las últimas horas: Ana Obregón junto a Jeffrey Epstein en una limusina en Estados Unidos a comienzos de los años 80. 'The New York Times' asegura que la familia de la actriz española ayudó a amasar la enorme fortuna de Epstein antes de ser condenado por pederasta y proxeneta. Ella lo niega todo. Pero laSexta tiene datos que corroboran que al menos una parte de la historia es cierta.

En 1981 Epstein abandonó la Bears Stearns, empresa a la que llegó después de ser profesor en una escuela de finanzas dónde conoció a familias muy ricas. Esa empresa era de las mejores en ese momento para llevarle las finanzas a las grandes fortunas americanas. Pero en ese año, más o menos cuando se tomó la foto con Ana Obregón, decide montar su propia firma como gestor privado de fortunas. Y busca familias muy adineradas con inversiones arriesgadas para asesorarles. De hecho, afirmaba gestionar dinero de multimillonarios y no de clientes comunes.

Ana Obregón cuenta que un amigo en común le presenta a Epstein como el soltero de oro y que durante dos años, el 81 y el 82, son "amigos". Para entender cómo acabó su familia contratando a Epstein hay que explicar que el padre de Ana ya era un magnate inmobiliario en España.

Antonio García dio un pelotazo con una inversión muy visionaria en 1969 al invertir en los terrenos donde construye La Moraleja, una de las zonas residenciales más exclusiva de Madrid, y España. De hecho se le rinde homenaje a Antonio Obregón poniendo su nombre en un calle y la actriz lo cuenta así: "Papá, quién le hubiera dicho a ese niño que con 12 años durante la Guerra Civil empezó a trabajar limpiando pocilgas o ese niño que con 15 para pagarse sus estudios recorría todo Madrid con cestas de un supermercado donde trabajaba, quién le iba a decir que hoy ibas a tener aquí una calle con tu nombre".

El pelotazo de La Moraleja consolida la riqueza de la familia Obregón y a comienzos de los años 80 Ana se va Estados Unidos a perseguir su sueño de convertirse en actriz. Y justo ahí conoce a Jefrey Epstein, que estaba buscando familias adineradas para su propia empresa.

Ella asegura que él no quería conocerla por la situación económica de su familia y que sus padres, de hecho, le conocieron al año y medio de amistad con él. Pero en la investigación de 'The New York Times' dice que los padres de la actriz recurrieron a Epstein para ayudarles a recuperar el dinero de una deuda después de que el padre de Ana Obregón y otras familias españolas adineradas invirtieran en una empresa de inversiones en bolsa que acabó quebrando.

La empresa se llamaba Drysdale Securite y quebró justo en 1982, en concreto el 15 de junio, tras 92 años en activo. Y aquí es dónde, según la investigación del periódico estadounidense, entra Epstein. El empresario se habría ofrecido a través de Ana Obregón a seguir el rastro de ese dinero perdido. De hecho publican que Epstein habló con una fiscal para seguir ese rastro, que le llevó hasta las Islas Caimán y que lo debió de recuperar porque lo que sí parece probado es que le pagaron tan bien que ese dinero fue el inicio de su gran fortuna.

Ana Obregón niega que esa empresa quebrara. Niega cualquier vinculación financiera de su familia con Epstein. De hecho cada vez que habla de la empresa familiar destaca que su padre se hizo a sí mismo. Una fortuna que después acaba en sus cinco hijos, también en Ana Obregón. Todos tienen algún tipo de puesto directivo menos Ana Obregón, que sí es accionista de la empres y, de hecho, a pesar dedicarse a ser actriz ya en 1991 decía que no iba a dejar "nunca" la empresa familiar.

