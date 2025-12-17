El PP valenciano se rinde a Vox: cambia el reglamento de Les Corts sin la intervención de Mazón pese a ser el presidente de la comisión

¿Por qué es importante? Las promesas del PP a Vox en la Comunitat Valenciana para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president tras la marcha de Carlos Mazón comienzan a hacerse realidad.

Las promesas del Partido Popular (PP) a Vox en la Comunitat Valenciana para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president tras la marcha de Carlos Mazón comienzan a hacerse realidad. Sin ir más lejos, este miércoles han suprimido de Les Corts la comisión por los derechos del colectivo LGTBI y también el lenguaje inclusivo.

Una votación que más bien ha acabado siendo una dación de cuenta que incluso la ultraderecha reconoce: "La reforma concentra varios de los objetivos que Vox considera fundamentales", ha asegurado el portavoz de los de Santiago Abascal en la cámara valenciana, José María Llanos.

De esta manera, PP y Vox unen sus votos para moficar el reglamento del parlamento, pero ojo, porque no es un cambio cualquiera, tal y como ha asegurado la diputada de Compromís Isaura Navarro que subraya "modifica la estructura de trabajo de esta casa".

Las derechas valencianas eliminan la comisión LGTBIQ +, pero también la paridad entre hombres y mujeres para la constitución de la mesa y hasta el lenguaje inclusivo. Algo que desde el PSOE definen como "una reforma fascista tanto por la forma como por el fondo".

Una modificación del reglamento que ya había prometidio Pérez Llorca en su investidura y que ya en su momento contentaba a Vox. Sin emabrgo, la guinda del pastel esté en que se reforma el reglamento sin el presidente de la comisión correspondiente, Carlos Mazón, intervenga en el debate, es decir, sin seguir el procedimiento habitual.

