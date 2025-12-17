Rescate de Plus Ultra
Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
Los detalles El expresidente del Gobierno reconoce a laSexta su buena amistad con Julio Martínez, pero desmiente categóricamente haber utilizado teléfonos prepago por parte del empresario.
José Luis Rodríguez Zapatero niega a laSexta haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente del Gobierno ha salido al paso de las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un hipotético chivatazo al empresario Julio Martínez sobre su detención, en alusión a la información de 'El Debate' sobre el encuentro entre Zapatero y Martínez, empresario relacionado con Plus Ultra que acabó siendo detenido.
En declaraciones a laSexta, Zapatero desmiente que diese ningún chivatazo sobre ninguna operación judicial de cuya existencia, además, no tenía constancia. El expresidente asegura que no intervino en el rescate de la aerolínea y que no se ha visto con nadie de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Zapatero también ha negado otra información publicada por el citado medio que recoge que el expresidente se comunicaba con el empresario detenido con un móvil de prepago del que se deshizo tras reunirse con él. Zapatero defiende que jamás ha utilizado teléfonos prepago e insiste en que nunca ha intervenido en el rescate de Plus Ultra.
El único punto que sí que reconoce Zapatero es la buena amistad que guarda con Julio Martínez, de quien es amigo.
